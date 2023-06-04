Турция приступила к развертыванию батальона сил спецназначения в Косово

Турция приступила к развертыванию в Косово батальона сил спецназначения, о котором ранее просили в НАТО. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны 4 июня.

Накануне в турецком военном ведомстве сообщили, что после обострения ситуации в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады. Он был выделен силам альянса для Косово в качестве резервного подразделения.

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады <…> приступил к развертыванию в Косово», — говорится в сообщении Twitter-аккаунта ведомства.

Ранее, 1 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

За день до этого в постпредстве России при Евросоюзе сообщили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной эскалации решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям. Он призвал стороны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС «для нормализации отношений».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.