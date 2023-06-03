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Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово

Минобороны Турции сообщило об отправке по просьбе НАТО батальона сил спецназначения в Косово 4–5 июня
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Турция по просьбе НАТО 4–5 июня направит в Косово батальон сил спецназначения. Об этом заявили в турецком минобороны в субботу, 3 июня.

Там сообщили, что после событий в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, который ранее был выделен силам альянса для Косово в качестве резервного подразделения.

«Планируется, что наше подразделение будет переведено в Косово 4–5 июня 2023 года», — говорится в заявлении, цитату из которого приводит портал Akdeniz Gerçek Gazetesi.

Отмечается также, что Турция внимательно следит за развитием событий на Балканах и призывает к сдержанности сторон и урегулированию недавних событий в Косово.

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1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

Днем ранее в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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