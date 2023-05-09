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«Известия» показали задействованную в параде на Красной площади технику

Корреспондент «Известий» увидел военную технику для парада Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Механизированная колонна военной техники через несколько часов отправится на Красную площадь в Москве. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последние приготовления боевых машин к главному параду Победы страны 9 мая.

В парке военной техники сейчас шумно — технику прогревают, готовят к выезду. Традиционно колонну возглавит советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны, к колонне он присоединится позже, на Тверской площади.

За ним проследует уже современная техника: многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал», которые отлично зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса.

За ними пойдет более тяжелая техника: ракетный комплекс «Искандер-М», способный с ювелирной точностью поразить любую цель до 500 км, система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс».

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В некоторых регионах страны уже начинаются мероприятия в честь Дня Победы, где-то уже прошли. В Южно-Сахалинске парад начался в 10:00 по местному времени (02:00 мск). Зрители и участники парада собрались на главной площади города, чтобы отдать дань памяти героям ВОВ. Во Владивостоке парад начался на час позже, чем в Южно-Сахалинске (03:00 мск).

Кроме того, парад прошел в Петропавловске-Камчатском. Торжественное мероприятие началось в 10:00 по местному времени (01:00 мск). Парад принял командующий российскими ВС на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

В торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году не состоится традиционный прием с участием ветеранов Великой Отечественной войны в Кремле по случаю Дня Победы.

Накануне Песков на брифинге сообщил, что парад Победы в 2023 году пройдет традиционно.

Еще 25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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