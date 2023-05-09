На Сахалине и во Владивостоке прошел парад Победы

В Южно-Сахалинске 9 мая продолжаются мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В распоряжении «Известий» появились кадры с парада в Дальневосточном регионе.

Парад в Южно-Сахалинске начался в 10:00 по местному времени (02:00 мск). Несмотря на пасмурную погоду, зрители и участники парада собрались на главной площади города, чтобы отдать дань памяти героям ВОВ.

Во Владивостоке парад начался на час позже, чем в Южно-Сахалинске (03:00 мск). Губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал об этом в своем Telegram-канале, поздравив жителей города с праздником.

Один из первых парад Победы в России прошел и в Петропавловске-Камчатском. Торжественное мероприятие началось в 10:00 по местному времени (01:00 мск). Парад принял командующий российскими ВС на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

Накануне стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Еще 25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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