Президент Казахстана Токаев примет участие в параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщила в понедельник, 8 мая, пресс-служба казахстанского президента.

Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина 9 мая примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отмечается в Telegram-канале пресс-службы казахстанского лидера.

«В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Участниками битвы под Ржевом были около 22 тыс. солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

Токаев также посетит и братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

4 мая стало известно, что участие в праздничных мероприятиях в Москве примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В конце апреля сообщалось, что присутствовать на параде на Красной площади будет президент Киргизии Садыр Жапаров.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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