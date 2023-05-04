Пашинян анонсировал визит в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву на следующей неделе. Об этом он объявил в ходе выступления в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг, 4 мая.

«На следующей неделе я отправлюсь в Москву», — сказал Пашинян.

Ранее, 26 апреля, глава армянского правительства и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сделав акцент на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

В пресс-службе Кремля тогда уточняли, что российский лидер выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой — Днем памяти жертв геноцида армян. Кроме того, стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

В конце декабря Пашинян посетил неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, где прошла трехсторонняя встреча с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда российский лидер назвал урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха главным вопросом.