Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась его трехсторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
«Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить», — сказал Путин, открывая 27 декабря двустороннюю встречу с Пашиняном.
Российский президент назвал урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха главным вопросом.
«Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом», — подчеркнул он.
Путин также отметил, что ситуация в сфере экономики в отношениях России и Армении развивается хорошо.
«Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота — это хороший результат», — добавил российский лидер.
В Санкт-Петербурге 26–27 декабря проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.
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