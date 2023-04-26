В Кремле сообщили подробности переговоров Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сделав акцент на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре — подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что российский лидер выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой — Днем памяти жертв геноцида армян. Кроме того, стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее 26 апреля о разговоре Пашиняна и Путина также сообщила пресс-служба премьер-министра Армении, отметив, что во время переговоров обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.

До этого, 24 апреля, МИД РФ призвал Азербайджан и Армению немедленно вернуться к соблюдению установленных между ними договоренностей. В ведомстве выразили обеспокоенность в связи с ростом числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон.

23 апреля в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. По его словам, РФ будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.