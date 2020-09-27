Армия Азербайджана взяла под контроль несколько сел и высот в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли ряд сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском района, прилегающих к непризнанному Нагорному Карабаху. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

«В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района — Боюк Мярчанлы и Нюзгяр освобождены», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Эйвазова, в Агдаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте подразделения азербайджанской армии «уничтожили ряд постов оккупантов» и взяли под контроль ряд господствующих высот.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также ведомство заявило о ракетном ударе по позициям в направлении Вардениса со стороны Баку.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.