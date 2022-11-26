Армянский демарш: ставит ли недовольство Еревана под угрозу членство в ОДКБ

Армения, председательствовавшая на саммите государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, отказалась подписывать два итоговых документа — декларацию форума ОДКБ и проект решения о помощи стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян дал понять, что участие страны в организации не спасло от агрессии со стороны Баку. Что не устраивает Ереван и покинет ли Армения ОДКБ — разбирались «Известия».

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«Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку», — резюмировал Никол Пашинян по итогам встречи с другими лидерами стран — участниц ОДКБ. Речь идет об итоговой декларации саммита и проекте решения оказания помощи Армении.

Отмечается, что «документы в целом подготовлены, но в них необходимо внести ряд корректировок». Во время своего выступления армянский лидер отметил, что за прошедшие два года страна как минимум трижды подвергалась агрессии со стороны Баку. При этом членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий в отношении нее и фактически до сегодняшнего дня не удалось прийти к решению по поводу реакции организации на происходящее.

Армянский демарш Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

«Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри Армении, так и за ее пределами», — пояснил армянский лидер. Он утверждает, что отсутствие четкой политической оценки ситуации «может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении».

В Кремле отметили, что, несмотря на разногласия и тот факт, что удалось согласовать не все документы, «не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «востребованность организации очевидна» и Москва останется посредником в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, а также вместе с другими членами ОДКБ «приложит максимум усилий, чтобы стороны подписали мирный договор».

Визит с ядовитым послевкусием

Активные призывы покинуть ОДКБ зазвучали в Ереване еще в сентябре на фоне визита в Армению спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать, если Армения примет такое решение․․․ Мы также слышим потребности в сфере оборонного сотрудничества», — заявила американский политик.

На переговорах поднимался вопрос о присоединении Армении к программе «Вызовы тысячелетия», по которой государствам, подавшим заявку, могут предоставить специальные гранты. Помимо этого, как пояснила Пелоси, делегация США находится в стране для того, чтобы понять, «что может сделать Вашингтон в плане военного сотрудничества», поскольку для США важны территориальная целостность, демократия и суверенитет Армении.

Армянский демарш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Особенно подчеркивалось, что в Белом доме понимают: Армения — член ОДКБ, а значит, является частью системы безопасности с Россией.

После очередного обострения с Баку, когда Азербайджан обстрелял позиции армянской армии и ряд населенных пунктов, в центре Еревана прошла акция протеста. Ее активисты потребовали выхода страны из ОДКБ. Организаторы демонстрации обвиняли Анкару и Ереван в подписании «антиармянского договора», в результате которого Ереван потерял Нагорный Карабах.

Премьер-министр Никол Пашинян в результате встретился с внепарламентскими политическими силами, где обсудил с представителями оппозиции возможный выход страны из организации. Ее участники отмечали, что членство в ОДКБ мешает Армении закупать новое оружие и боеприпасы, а также приводили в пример страны, не входящие ни в один военный союз, которые получают большую военную помощь от Вашингтона.

Разочарование армянского общества

— Визит высокопоставленных американских политиков в сентябре состоялся на фоне разочарований армянского общества союзниками Еревана по ОДКБ, а также активной пропагандистской работе некоторых прозападных сил внутри государства. Это привело к усилению призывов покинуть ОДКБ и наивному ожиданию помощи со стороны западных стран, — сообщила в беседе с «Известиями» научный сотрудник ИНИОН РАН Лариса Алексанян.

Политолог отметила, что политические силы, призывающие покинуть организацию, должны четко понимать, что «Запад не предлагает реальных механизмов обеспечения безопасности армянского государства».

— Страны Запада не будут вмешиваться в конфликт или оказывать существенную помощь. Они лишь что-то обещают Еревану, но эти обещания так и останутся на уровне красноречивых заявлений. Думаю, что, несмотря ни на что, руководство Армении не пойдет на такой необдуманный и опасный для страны шаг, который приведет к тяжелым экономическим и военно-политическим последствиям для Армении. Помимо этого, Ереван может остаться без союзников лицом к лицу с Азербайджаном и Турцией, конечные цели которых направлены на уничтожение армянской государственности , — считает специалист.

Армянский демарш Фото: ​Global Look Press/MFA Russia

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что позиция Еревана была ожидаема еще до саммита.

— Понятно, что Армения разочарована. В Ереване ожидали более определенной позиции стран — членов ОДКБ в отношении последних обострений, более жесткой оценки действий Азербайджана. Никто не хочет ссориться с Баку. Обострения на границе, которые были как минимум три раза в последние несколько лет, рассматриваются как технические проблемы, связанные с незавершенностью проблем демаркации и делимитации границ. В Армении это рассматривается как прямая военная агрессия Азербайджана , — пояснил политолог.

Однако, по его словам, если Армения выйдет из ОДКБ, ее положение осложнится еще больше.