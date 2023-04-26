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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба премьер-министра.

«Были обсуждены вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе», — говорится в пресс-релизе.

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Ранее, 26 апреля, МИД РФ призвал Азербайджан и Армению немедленно вернуться к соблюдению установленных между ними договоренностей. В ведомстве выразили обеспокоенность в связи с ростом числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон.

23 апреля в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Минобороны РФ сообщило, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. По его словам, РФ будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

11 апреля МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Дипломаты подчеркнули, что провокации Вооруженных сил Армении серьезно угрожают региональному миру и безопасности.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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