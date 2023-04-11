МИД Азербайджана обвинил Армению в отсутствии интереса к мирному процессу

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Об этом 11 апреля говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

«Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходили на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. Такие военные провокации Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркивают, что провокации Армении, направленные против Азербайджана, нарушают нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет последнего. По их мнению, такие действия со стороны Вооруженных сил Армении серьезно угрожают региональному миру и безопасности.

«Эти действия Армении должны быть отвергнуты и серьезно осуждены международным сообществом. В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджанской Республики принимают и будут принимать все необходимые меры. Мы еще раз заявляем, что ответственность за провокации со стороны Армении полностью ложится на Армению», — заявляют представителю азербайджанского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана также заявили, что по информации министерства обороны республики, 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении вели интенсивный огонь с позиций, расположенных в направлении Лачинского района Азербайджанской Армии и поселка Диг Горусского района. В результате военные были убиты и ранены.

Ранее в этот день пресс-служба минобороны Армении заявила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области. Военные Армении для защиты предприняли ответные действия. В минобороны Армении назвали эти действия провокацией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 марта сообщил, что заявление Баку о том, что Ереван перебрасывает вооружение в Нагорный Карабах, является пропагандистской ложью для подготовки очередной эскалации.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.