Армения сообщила о гибели военнослужащих после стрельбы со стороны Азербайджана

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области. Как сообщила 11 апреля пресс-служба минобороны Армении, в результате есть раненые и погибшие.

«Около 16:00 (15:00 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ведомство, провокация продолжается до сих пор, азербайджанские ВС используют минометы. Военные Армении для защиты предприняли ответные действия.

По данным местной газеты «Грапарак», с армянской стороны есть трое погибших и много раненых. Среди пострадавших — командир особого армейского корпуса Армен Гезалян, которого врачи оперируют. При этом число погибших может увеличиться, так как армянским военным еще не удалось вывести раненых с места перестрелки.

В свою очередь в минобороны Азербайджана заявили об одном погибшем военнослужащем и нескольких раненых после стрельбы.

До этого, 3 марта, сообщалось, что азербайджанская армия взяла под контроль два села в Шушинском районе Карабахского региона. До этого, в результате операции, проведенной азербайджанской стороной 25 марта, были взяты села Аллахгулулар и Заманпейеси, а также прилегающие к ним высоты и территории.

30 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заявление Баку о том, что Ереван перебрасывает вооружение в Нагорный Карабах, является пропагандистской ложью для подготовки очередной эскалации.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение, что взятие Азербайджаном под контроль ряда высот и территорий на границе с Арменией — ожидаемая ситуация, однако теперь двум сторонам будет еще сложнее найти компромисс.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.