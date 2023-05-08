Пашинян прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба правительства Армении.
В пресс-службе отметили, что 9 мая Пашинян примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в этот день в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, он будет присутствовать на праздновании Дня Победы в российской столице.
Также на празднование Дня Победы в Москве прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Кроме того, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая также совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве.
25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».
Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».