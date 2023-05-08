Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом в понедельник, 8 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

О прибытии Лукашенко в российскую столицу также сообщил Telegram-канал «Пул Первого». На кадрах видео, предоставленного пресс-службой Лукашенко, виден момент встречи президента Белоруссии в аэропорту.

В ходе рабочей поездки Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Ранее в этот день сообщалось, что на празднование Дня Победы в Москве прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. В этот же день стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая также совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве.

Кроме того, 8 мая в Москву прилетел президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

4 мая сообщалось, что участие в праздничных мероприятиях в Москве примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».