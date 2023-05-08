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Путин и Жапаров начали встречу в Москве

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 8 мая начали встречу в Москве.

Как отметил российский лидер, присутствие главы Киргизии в столице России по случаю Дня Победы является знаковым событием.

«Мы хорошо знаем, помним, что 360 тыс. жителей Киргизии ушли на фронт в свое время и более половины, 134 тыс., не вернулись», — добавил президент РФ.

Путин также указал, что отношения России и Киргизии сейчас находятся на подъеме.

«Уверен, что эта тенденция будет набирать обороты», — отметил он.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран в ходе дальнейших переговоров должны обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. А также актуальные вопросы дальнейшего укрепления отношений РФ и Киргизии.

Вопросы будут рассмотрены с учетом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Киргизии в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

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9 мая киргизский лидер также примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади по случаю Дня Победы.

Киргизия является одной из немногих стран, отказавшейся вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине 24 февраля прошлого года. Республика также является партнером России по ЕАЭС, который был создан с целью укрепления национальных экономик.

Ранее 8 мая стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая также совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве.

4 мая сообщалось, что участие в праздничных мероприятиях в Москве примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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