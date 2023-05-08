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Президент Таджикистана вылетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба таджикского лидера.

По данным пресс-службы, Рахмон уже вылетел в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

«Ожидается, что в ходе этого визита глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее в этот день сообщалось, что на празднование Дня Победы в Москве прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. В этот же день стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая также совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве.

4 мая сообщалось, что участие в праздничных мероприятиях в Москве примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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