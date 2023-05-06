Память и предки: звезды нового поколения — о Дне Победы

Что значит 9 Мая для молодых российских звезд, кумиров поколения зумеров и миллениалов ? Оказывается, у многих из них есть семейные истории, связанные с Великой Отечественной. Певец SHAMAN в День Победы вспоминает своего прадеда-артиллериста, пережившего блокаду Ленинграда, актер Александр Новиков — прабабушку, медсестру стрелковой дивизии, а прадед звезды сериала «Регби» Маргариты Аброськиной лишился ноги, но смог построить личное счастье после окончания войны . О том, почему праздник для них важен, популярные артисты рассказали «Известиям».

SHAMAN, певец

— 7 июля 1941 года мой 22-летний прадед Михаил Сергеевич Селёдкин был призван в армию и попал на Ленинградский фронт, где служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. Пережил блокаду Ленинграда . Моя бабушка Галина Михайловна рассказывала мне о том, что самым страшным воспоминанием ее отца была зима 1941/42 года. Стоял такой жуткий мороз, бойцы с трудом могли оторвать шинели от земли, когда шли в атаку . Они просто примерзали к ней. А еще прадеду запомнился голод , питания не было вообще никакого, вместе с сослуживцами ели даже крыс, чтобы не умереть. Победу Михаил Сергеевич встретил младшим сержантом. Среди его наград были медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» . В наградных листах деда было написано: « В период наступательных боев с 24 по 27 июля 1944 года огнем своего орудия принес большой урон живой силе и технике противника. В составе взвода подавил огонь пяти артбатарей противника, из них в одной наблюдались взрывы большой силы, уничтожен обоз противника и пять автомашин, из которых две были подожжены. Кроме того, орудие вело огонь по бронепоезду противника в районе станции Солдино-Яам. Бронепоезд уничтожен ».

Фото: из личного архива Ярослава Дронова Прадед Ярослава Дронова (SHAMAN) Михаил Сергеевич Селёдкин

Вернувшись с фронта, прадед пошел работать слесарем на Новомосковской ГРЭС. И прослужил там до последних дней. Умер он рано, в 57 лет — от хронической пневмонии. Сказались тяжелые военные годы. Важно не забывать о том, какую непомерно высокую цену заплатил наш народ за победу .

Маргарита Аброськина, актриса

— В День Победы моя бабушка много рассказывала про своего папу, его братьев и брата прабабушки. Все они воевали в Великой Отечественной и вернулись живыми, двое — в звании полковников. Мой прадедушка Михаил Кузнецов был призван радистом в армию, попал на Финскую войну, а затем на ВОВ. Был ранен в 1942 году , но вернулся на фронт. Второе ранение было тяжелым, он лишился ноги, и в октябре 1943-го его демобилизовали . После войны часто приезжали сослуживцы и рассказывали, как прадедушка Миша всех поддерживал, веселил и пел песни и арии из оперетт. Про него друзья говорили, что Василий Теркин написан, наверное, с него .

Фото: из личного архива Татьяны Дорошенко — бабушки Маргариты Аброськиной Прадедушка Маргариты Аброськиной Михаил Кузнецов

Молодой человек без ноги женился на самой красивой девушке. Он танцевал, катался на лыжах и коньках. А для плавания изобрел протез, чтобы входить и выходить из воды без посторонней помощи . Тогда это было чудом. Сохранились фотографии. При любых наших трудностях вспоминаем его и стараемся всё преодолевать. Еще он стал мастером спорта по шахматам. И, работая в телевизионном институте, занимался общественной работой . 11 лет был парторгом института. Мы гордимся им и всеми, кто воевал. Мужество, достоинство, дружба, вера в победу, любовь к жизни и любовь к Родине победили врага .

IVAN, певец

— Во время войны немецкий штаб стоял в деревне Забровье (Витебская область). Моя бабушка болела золотухой, ей тогда было пять лет, а лечил ее немецкий врач .

Отец бабушки Ермолай (мой прадед) подвозил снаряды нашим партизанам .

Фото: из личного архива Александра Иванова (IVAN) Бабушка Нина с мужем Николаем

Когда Ермолая не стало (он умер от воспаления легких), воспитывал бабушку Нину мой прапрадед Андрей. Ему было 65 лет. Как-то раз он выменял свою старую корову на молодую немецкую , ему разрешили такой обмен. Немцы пустили ту, что он им отдал, на мясо, а у деда появилась молодая корова, которая давала молоко, необходимое маленькому ребенку .

Александр Новиков, актер

— В преддверии праздничного дня я хочу еще раз вспомнить и рассказать вам историю моей прабабушки, медсестры 17-й гвардейской стрелковой дивизии, Галины Прокопьевны Новиковой. Призвали ее летом 1941 года в Красноярске. Прабабушка прошла всю войну и закончила ее весной 1945 года в Кенигсберге (ныне — Калининград. — «Известия»). Из воспоминаний родных, зимой 1942 года под Москвой прабабушка в составе дивизии попала в окружение, при артобстреле получила контузию . Когда очнулась, рядом с собой в нескольких метрах услышала немецкую речь, это были солдаты вермахта. Прабабушка пролежала неподвижно около шести часов . Вся жизнь пролетела перед глазами, было очень страшно! Потом незаметно вышла с поля боя в лес, где встретила своих . Уже группой соединились с регулярными частями, и она продолжила несение службы. Прабабушка награждена орденом Красной Звезды ! Горжусь ей!

Фото: из личного архива Александра Новикова Прабабушка Александра Новикова Галина Прокопьевна Новикова

Екатерина Шумакова, актриса

— Мой прадед Алексей Дмитриевич Сусеков в 1943 году погиб в боях под Ростовом, он был гвардии лейтенантом, политработником, был награжден орденом Красной Звезды посмертно . И в этом же 1943 году уже мой дед Анатолий Николаевич Шумаков 18-летним парнем ушел на фронт и встретил победу в Австрии . Был награжден медалями за отвагу, за победу над Германией . Впоследствии он стал кадровым офицером , но перед этим было еще многое, он окончил исторический факультет Московского университета, пошел служить в войска противовоздушной обороны.

А моя бабушка Мария Кондратьевна Ушакова встретила войну, когда ей было 11 лет. До конца войны она трудилась на благо фронта . Чем чаще мы будем вспоминать о том, как дети наравне со взрослыми работали, как выживали те, кто остался в тылу, и тех, кто погиб на передовой, тем больше будет наше желание двигаться вперед и ценить жизнь во всех ее проявлениях , хранить память ради будущего, помнить.

Фото: Из личного архива Екатерины Шумаковой Прадед Екатерины Шумаковой Алексей Дмитриевич Сусеков

Александр Дуденков, актер

— Как поется в песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Молодежи очень важно не забывать свою историю . К сожалению, книги читают всё меньше. Но появились другие источники получения информации. Люди разные, кто-то не хочет ничего читать, им гораздо легче посмотреть фильм. В последнее время я всё чаще снимаюсь в военных фильмах. На днях на РЕН ТВ вышел сериал «Операция «Неман», снятый по роману Владимира Богомолова. Это уже четвертая картина, где я играю офицера Советской армии .

Фото: РЕН ТВ Кадр из сериала «Операция «Неман»