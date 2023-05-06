Память и предки: звезды нового поколения — о Дне Победы
Что значит 9 Мая для молодых российских звезд, кумиров поколения зумеров и миллениалов? Оказывается, у многих из них есть семейные истории, связанные с Великой Отечественной. Певец SHAMAN в День Победы вспоминает своего прадеда-артиллериста, пережившего блокаду Ленинграда, актер Александр Новиков — прабабушку, медсестру стрелковой дивизии, а прадед звезды сериала «Регби» Маргариты Аброськиной лишился ноги, но смог построить личное счастье после окончания войны. О том, почему праздник для них важен, популярные артисты рассказали «Известиям».
SHAMAN, певец
— 7 июля 1941 года мой 22-летний прадед Михаил Сергеевич Селёдкин был призван в армию и попал на Ленинградский фронт, где служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. Пережил блокаду Ленинграда. Моя бабушка Галина Михайловна рассказывала мне о том, что самым страшным воспоминанием ее отца была зима 1941/42 года. Стоял такой жуткий мороз, бойцы с трудом могли оторвать шинели от земли, когда шли в атаку. Они просто примерзали к ней. А еще прадеду запомнился голод, питания не было вообще никакого, вместе с сослуживцами ели даже крыс, чтобы не умереть. Победу Михаил Сергеевич встретил младшим сержантом. Среди его наград были медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». В наградных листах деда было написано: «В период наступательных боев с 24 по 27 июля 1944 года огнем своего орудия принес большой урон живой силе и технике противника. В составе взвода подавил огонь пяти артбатарей противника, из них в одной наблюдались взрывы большой силы, уничтожен обоз противника и пять автомашин, из которых две были подожжены. Кроме того, орудие вело огонь по бронепоезду противника в районе станции Солдино-Яам. Бронепоезд уничтожен».
Вернувшись с фронта, прадед пошел работать слесарем на Новомосковской ГРЭС. И прослужил там до последних дней. Умер он рано, в 57 лет — от хронической пневмонии. Сказались тяжелые военные годы. Важно не забывать о том, какую непомерно высокую цену заплатил наш народ за победу.
Маргарита Аброськина, актриса
— В День Победы моя бабушка много рассказывала про своего папу, его братьев и брата прабабушки. Все они воевали в Великой Отечественной и вернулись живыми, двое — в звании полковников. Мой прадедушка Михаил Кузнецов был призван радистом в армию, попал на Финскую войну, а затем на ВОВ. Был ранен в 1942 году, но вернулся на фронт. Второе ранение было тяжелым, он лишился ноги, и в октябре 1943-го его демобилизовали. После войны часто приезжали сослуживцы и рассказывали, как прадедушка Миша всех поддерживал, веселил и пел песни и арии из оперетт. Про него друзья говорили, что Василий Теркин написан, наверное, с него.
Молодой человек без ноги женился на самой красивой девушке. Он танцевал, катался на лыжах и коньках. А для плавания изобрел протез, чтобы входить и выходить из воды без посторонней помощи. Тогда это было чудом. Сохранились фотографии. При любых наших трудностях вспоминаем его и стараемся всё преодолевать. Еще он стал мастером спорта по шахматам. И, работая в телевизионном институте, занимался общественной работой. 11 лет был парторгом института. Мы гордимся им и всеми, кто воевал. Мужество, достоинство, дружба, вера в победу, любовь к жизни и любовь к Родине победили врага.
IVAN, певец
— Во время войны немецкий штаб стоял в деревне Забровье (Витебская область). Моя бабушка болела золотухой, ей тогда было пять лет, а лечил ее немецкий врач.
Отец бабушки Ермолай (мой прадед) подвозил снаряды нашим партизанам.
Когда Ермолая не стало (он умер от воспаления легких), воспитывал бабушку Нину мой прапрадед Андрей. Ему было 65 лет. Как-то раз он выменял свою старую корову на молодую немецкую, ему разрешили такой обмен. Немцы пустили ту, что он им отдал, на мясо, а у деда появилась молодая корова, которая давала молоко, необходимое маленькому ребенку.
Александр Новиков, актер
— В преддверии праздничного дня я хочу еще раз вспомнить и рассказать вам историю моей прабабушки, медсестры 17-й гвардейской стрелковой дивизии, Галины Прокопьевны Новиковой. Призвали ее летом 1941 года в Красноярске. Прабабушка прошла всю войну и закончила ее весной 1945 года в Кенигсберге (ныне — Калининград. — «Известия»). Из воспоминаний родных, зимой 1942 года под Москвой прабабушка в составе дивизии попала в окружение, при артобстреле получила контузию. Когда очнулась, рядом с собой в нескольких метрах услышала немецкую речь, это были солдаты вермахта. Прабабушка пролежала неподвижно около шести часов. Вся жизнь пролетела перед глазами, было очень страшно! Потом незаметно вышла с поля боя в лес, где встретила своих. Уже группой соединились с регулярными частями, и она продолжила несение службы. Прабабушка награждена орденом Красной Звезды! Горжусь ей!
Екатерина Шумакова, актриса
— Мой прадед Алексей Дмитриевич Сусеков в 1943 году погиб в боях под Ростовом, он был гвардии лейтенантом, политработником, был награжден орденом Красной Звезды посмертно. И в этом же 1943 году уже мой дед Анатолий Николаевич Шумаков 18-летним парнем ушел на фронт и встретил победу в Австрии. Был награжден медалями за отвагу, за победу над Германией. Впоследствии он стал кадровым офицером, но перед этим было еще многое, он окончил исторический факультет Московского университета, пошел служить в войска противовоздушной обороны.
А моя бабушка Мария Кондратьевна Ушакова встретила войну, когда ей было 11 лет. До конца войны она трудилась на благо фронта. Чем чаще мы будем вспоминать о том, как дети наравне со взрослыми работали, как выживали те, кто остался в тылу, и тех, кто погиб на передовой, тем больше будет наше желание двигаться вперед и ценить жизнь во всех ее проявлениях, хранить память ради будущего, помнить.
Александр Дуденков, актер
— Как поется в песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Молодежи очень важно не забывать свою историю. К сожалению, книги читают всё меньше. Но появились другие источники получения информации. Люди разные, кто-то не хочет ничего читать, им гораздо легче посмотреть фильм. В последнее время я всё чаще снимаюсь в военных фильмах. На днях на РЕН ТВ вышел сериал «Операция «Неман», снятый по роману Владимира Богомолова. Это уже четвертая картина, где я играю офицера Советской армии.
Мы сейчас снимаем фильмы о Великой Отечественной войне для будущего поколения, для детей, которые ветеранов знают только по фотографиям в альбомах. Я еще помню их, но с каждым годом их становится всё меньше. Мы страна, которая помнит своих героев. Потому что человек без памяти, что дерево без корней. Ветер подул, и оно упало.