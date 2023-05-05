Достать Звезду: родные погибшего солдата получили его орден спустя 80 лет

Судьба Петра Толокнова, призванного в 1942 году из Чувашии, оставалась неизвестна родственникам многие десятилетия после войны, его считали пропавшим без вести. В 2005-м останки воина обнаружил поисковый отряд «Малая Охта» и занялся установлением его личности, опираясь на номер найденного при солдате ордена Красной Звезды. В итоге родственники героя были найдены, им передали его награду. Как удалось замкнуть цепь событий и можно ли надеяться, что когда-то будет похоронен последний солдат Великой Отечественной, — читайте в материале «Известий».

Считали пропавшим без вести

Петр Толокнов родился в 1924 году в селе Явлеи, что на левом берегу реки Суры в Чувашии. В то время село было наиболее многолюдным за всю его историю, почти на 600 дворов. Когда мальчик был во втором классе, построили новое деревянное здание школы. 18 ему исполнилось в 1942 году. Призвали на фронт. Дома остались пять сестер. В 1943-м семье сообщали, что Петр пропал без вести.

— Младшая сестра Петра Николаевича Толокнова, Федосия Николаевна, говорила, что он пропал без вести, их колонна не доехала до фронта, ее разбомбили. Но документы о судьбе Петра в семье не сохранились, — рассказала «Известиям» увлеченная генеалогией своей семьи петербурженка Екатерина Коломиец.

Она приходится невесткой родному племяннику Петра Толокнова Сергею Николаевичу Коломийцу, сыну Федосии Николаевны Толокновой, в замужестве Коломиец.

Фото: скан документа

Екатерина писала запросы на родину солдата, в село Явлеи, изучала опубликованные материалы поисковых отрядов, пока не наткнулась на фамилию Толокнов в сборнике «Имена из солдатских медальонов».

Кираса и орден на дне окопа

Раскопки на Невском пятачке и Синявинских высотах, где шли ожесточенные бои и буквально вся земля была нашпигована металлом и усеяна телами погибших солдат, начались в конце 1980-х годов. Младший научный сотрудник отдела геофизики Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Иван Егоров еще учился в 10-м классе, когда, работая в составе поискового отряда «Малая Охта», нашел останки бойца с кирасой (нагрудная металлическая пластинка из стали толщиной 2 мм, предшественник современных бронежилетов. — «Известия»), орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». Это произошло весной 2005 года.

— На этом участке уже велись раскопки. Мы шли по второму разу. Использовали щупы — металлические стержни длиной до полутора метров. Если грунт перекапывался, были траншеи или воронки, то щуп входит в землю легко. «Летит», как говорят поисковики. В этом месте надо копать, — рассказал «Известиям» Иван Егоров. — Мой щуп наткнулся на такую пустоту, а рядом — на кирасу — металлическую пластинку из толстого металла, их выдавали штурмовикам во время боев. Пришлось вынуть более трех кубометров земли.

Фото: скан документа

Чтобы не повредить останки, поисковики начинают копать с периферии и постепенно продвигаются к центру пустот, охватывая площадь около 2 кв. м и в глубину до 1,5 м. В результате раскопок Иван с товарищами обнаружил скелет человека. Кроме кирасы при нем был орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда», ботинки, солдатский кожаный ремень со стальной пряжкой. По номеру ордена Иван установил имя бойца — Петр Николаевич Толокнов, 1924 года рождения, уроженец села Явлеи Алатырского района Чувашии.

Из наградного листа, полученного из архива, Иван узнал, что Петр был призван в армию в сентябре 1942-го, провоевал меньше года, до 24 июля 1943-го, когда ему был выписан наградной лист. В нем значится, что Петр Толокнов «в боях 22 июля 1943 года из личного оружия за сутки уничтожил 24 «кукушки» противника, мешавших продвижению роты. Совместно со всем личным составом роты ходил несколько раз в атаку и в рукопашной схватке уничтожил пять гитлеровцев. Достоин присвоения правительственной награды ордена КР.ЗВЕЗДА». «Кукушкой» еще со времен Советско-финской войны 1939–1940 годов называли бойца со снайперской винтовкой или пулеметом, который занимал позицию на дереве и охотился за командным составом РККА.

На вечное хранение

Весной 2005 года останки Петра Толокнова захоронили на мемориале Синявинские высоты. Разные поисковые отряды, как уточнил Иван Егоров, тогда обнаружили останки около 1 тыс. солдат.

Фото: из личного архива семьи Коломиец

С тех пор — на протяжении 18 лет — поисковики пытались найти родственников погибшего солдата. И это наконец привело к долгожданной встрече. В марте 2023 года на Малой сцене Александринского театра три поколения семьи Коломиец приняли на вечное хранение орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда» Петра Толокнова.

— Для нас это огромная честь и гордость, что в нашей семье есть такой герой. Награды, переданные в нашу семью, — великое сокровище, — поделилась переполнявшими ее чувствами Екатерина Коломиец.

Она рассказала, что ее 11-летний сын Ярослав очень эмоционально воспринял передачу наград, подержал истерзанные временем орден и медаль в руках. А 1 мая всей семьей потомки младшей сестры солдата поехали на Синявинские высоты чтобы поклониться могиле павшего в 19 лет героя.

Фото: из личного архива семьи Коломиец

Когда будет похоронен последний павший

Останки Петра Толокнова — это не первая, а примерно десятая находка для Ивана Егорова. Он подключился к поисковому движению еще в восьмом классе, в 2003 году, погрузившись в эту тему во время посещения Музея блокады Ленинграда на Соляном переулке. Окончив школу, выбрал научную стезю. И как человек с аналитическим складом ума, он думает о том, как завершить поисковую работу в масштабах всей страны, как пройти все места боев столько раз, сколько нужно, чтобы найти останки всех воинов, ведь недаром говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат.

По словам Ивана, обнаружив останки Петра Толокнова, у отряда не было возможности точно определить координаты этого места, и сейчас он мог бы его найти с точностью всего лишь до 100 м. Другие отряды отмечают места обнаружения красными звездами. Однако современные технологи позволяют ставить на каждом таком месте геометки, создавать интерактивные карты, куда стекалась бы информация от всех таких подразделений. Но это пока не делается.

— Надо создать единый протокол работы поисковиков при обнаружении останков. Собрать все заинтересованные стороны, включая представителей разных религиозных конфессий, чтобы решить, как отмечать места гибели солдат, как вносить информацию о них в архивы, решить, можно ли использовать эти земли после перезахоронения под застройку, — полагает Иван Егоров.

Фото: из личного архива семьи Коломиец

Возникающие то здесь, то там конфликты из-за рытья котлованов и прокладки дорог в местах боев, по его мнению, в значительной мере связаны с отсутствием системного подхода к перезахоронению погибших воинов, а не с чьи-то злым умыслом.

Музеефикация раскопок

Представители другого поискового отряда — «Шлиссельбург» — решили донести свой опыт до общества в художественной форме. Они оставили эту работу ради создания экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне. 19-й по счету проект «Пропавшие в кинохронике» создан в одном из самых больших павильонов «Ленфильма» и включает основные моменты Великой Отечественной войны — и оборону Ленинграда, и битву за Кавказ, и Сталинградскую битву, и сражения на севере, и взятие Берлина с надписями советских воинов на стенах Рейхстага.

Открывает трехмерную экспозицию картина работы поискового отряда прямо на грядках одного из садоводства.

— Мы вели раскопки на краю Невского пятачка, застраивавшемся дачами. Нашли останки воина среди грядок. На место приехали родственники погибшего — четыре женщины: бабушка, мама и две дочери, — рассказал «Известиям» руководитель отряда «Шлиссельбург» Дмитрий Поштаренко, автор концепции выставки. — И мы так душевно говорили все вместе в яблоневом саду — поисковики, потомки солдата и хозяева дачи, что этот образ навсегда остался в памяти. И именно реконструкция этого момента открывает экспозицию на «Ленфильме».

За год трехмерную панораму посетило более 150 тыс. человек, рассказала «Известиям» пресс-секретарь проекта Маргарита Попова, экспозиция проработает по плану до конца года, но возможно продление.

Дмитрий Поштаренко сообщил, что уже обсуждает с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко возможность создания постоянной экспозиции, посвященной работе поисковых отрядов.