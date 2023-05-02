Долгие проводы: в Калужской области захоронили останки 29 красноармейцев

В Калужской области 2 мая торжественно перезахоронили останки 29 солдат Красной армии. Большинство из них погибло в ожесточенных боях 1941 года во время наступления гитлеровской армии на Москву. Тела бойцов обнаружили во время строительства газопровода на большой глубине — почти 5 м. Вероятно, в свое время фашисты просто сбросили тела в воронку от авиабомбы и засыпали их землей. Есть среди погибших и участники наступательной операции Красной армии 1943-го. Пока удалось установить личность только одного из солдат по чудом сохранившемуся армейскому медальону. Но процесс идентификации продолжается, рассказали поисковики.

80 лет — без вести пропавший

Останки почти трех десятков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, с почестями перезахоронили 2 мая на территории мемориального комплекса в деревне Кузьминичи Калужской области. Их нашли случайно — во время прокладки газопровода.

— Всего было найдено почти вдвое больше погибших, но работы с некоторыми останками еще ведутся. Поэтому пока что земле предано только 29 бойцов, — рассказал «Известиям» местный активист-поисковик Николай Сафонов.

По его словам, экспертам удалось установить личность только одного павшего солдата. Это Осетров Константин Касьянович, родившийся в 1913 году в Сталинградской области на хуторе Новомаксимовском.

— Он числился пропавшим без вести с 1943 года. Скорее всего, погиб, когда Красная армия освобождала Калужскую область от фашистских захватчиков , — отметил Николай Сафонов.

Информацию о родственниках Константина Осетрова пока обнаружить не удалось, добавил он. Работы об идентификации других останков продолжаются.

Фото: РЕН ТВ

В торжественном перезахоронении приняли участие около 300 человек. В том числе военнослужащие воздушно-десантных войск и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, другие почетные гости.

— Здесь, рядом с нынешним Варшавским шоссе, шли одни из самых ожесточенных боев. И трудно себе представить, сколько еще ребят здесь, в нашей земле, нашли свое последнее пристанище, — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша на церемонии.

По этой территории на Москву шли все, начиная с Наполеона, потому что это самый короткий путь, сказал на мероприятии бывший заместитель министра обороны России Владимир Исаков.



— Не мы сказали, это сказали наши предки, что война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат, — подчеркнул он.

В память о погибших героях был дан оружейный салют, а гости возложили цветы к мемориалу. Скоро здесь установят обелиск, сообщил Владислав Шапша.

На Безымянной высоте

Большинство найденных советский бойцов, вероятно, погибло в 1941 году, когда нацисты через Калужскую область наступали на Москву, считает Николай Сафонов. Соотношение сил было неравным, советским солдатам приходилось сражаться «буквально один против ста», отметил эксперт.

— Некоторых павших обнаружили на глубине почти 5 м. Это позволяет предположить, что погибших сбрасывали в воронку от авиаудара. Вероятно, целью немцев был мост, находящийся поблизости, но снаряды по нему не попали, — рассказал он.

Калужская область была ареной боевых действий в 1941-м и 1943-м годах. Куйбышевский район, в котором расположена деревня Кузьминичи, немцы оккупировали в октябре 1941 года во время наступательной операции «Тайфун» , рассказал «Известиям» гендиректор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов.

Фото: РЕН ТВ

— Этот период можно назвать одним из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Фашисты стремительными ударами смогли окружить армии, которые защищали Москву, и устремились к столице. Бои велись в том числе и на калужской земле. Линии фронта там, по сути, не существовало. Локальные столкновения вспыхивали повсюду, были бесчисленные попытки красноармейцев прорваться к своим частям, выйти из окружения. Это было время, когда противник выходил на практически незащищенную Москву. И это было время, когда окруженные бойцы продолжали сражаться, сковывая врага. Возможно, среди них были и те, кого сегодня торжественно захоронили, — отметил эксперт.