 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
/

«В тот трагический момент мы поднялись на защиту Родины»

Как в России встретили День памяти и скорби
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Картины войны, созданные из десятков тысяч свечей, звуки метронома в городах-героях, голос Левитана над Москвой и общероссийская минута молчания — россияне встретили 22 июня, День памяти и скорби. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и унесла около 26 млн жизней советских людей. По всей стране к воинским мемориалам несут цветы, чтобы почтить подвиг красноармейцев, павших в боях за Родину, и тех, кто помогал им в тылу. В память о погибших на минуту замер и общественный транспорт.

От Бреста до Камчатки

81 год назад в четыре часа утра немецкие захватчики без объявления войны вторглись в СССР. Массированным бомбардировкам подверглись Киев, Минск, Брест, Севастополь и многие другие советские города. За следующие 1418 дней та война унесла около 26 млн жизней.

День памяти и скорби немыслим без цветов. По многолетней традиции президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним в церемонии приняли участие ветераны. В Александровском саду глава государства возложил цветы к обелискам городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Брестской крепости, Тулы, Мурманска и Смоленска, а также к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

В тот трагический
Путин ВВ

Президент РФ Владимир Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Официальный сайт президента РФ

А несколькими часами ранее, в четыре утра, на том же месте прозвучало историческое сообщение легендарного советского диктора Юрия Левитана, в котором он объявил о начале Великой Отечественной войны. Это была часть акции «Вахта памяти. Вечный огонь».

В память о трагедии сегодня звук метронома эхом разнесся по легендарному Мамаеву кургану в Волгограде. Услышали метроном и пассажиры Петербургского метрополитена. В 12:15 мск по всей стране объявили минуту молчания. На эти мгновения замер даже общественный транспорт Санкт-Петербурга.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

Акции памяти проходят и в соседних странах. Брест — один из первых городов Советского Союза, на который напали немецкие войска. В Брестскую крепость в этом году на День памяти приехали жители России, Белоруссии, Литвы и других республик бывшего Союза. Кто-то впервые, для некоторых это ежегодная традиция. Настрой у всех схож: мы помним, мы гордимся поступками дедов, бабушек, отцов и матерей.

— Я с матерью сюда ходил, детей привел. Важно помнить. Дедушка под Волгоградом воевал. Говорил, было тяжело. Ни еды, ничего, — рассказал «Известиям» местный житель Александр Панасюк.

Почтили память павших и в Донбассе. В четыре часа утра народный артист России Николай Басков исполнил песню «Священная война» на кургане Саур-Могила в ДНР. Этот мемориал украинские войска разрушили в 2014 году. Сегодня там зажгли 10 тыс. свечей.

— Я рад оказаться здесь, на практически священной высоте — Саур-Могиле, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем, — поделился певец.

ZB__7648 копия
День памяти и скорби
22 июня вся Россия отмечает День памяти и скорби, вспоминая погибших за свободу Отчизны в Великой Отечественной войне. Как встретили этот день в разных городах России — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
RIAN_8221237
День памяти и скорби
Курсанты зажигают свечи во время акции «Свеча памяти» у Музея Победы в Москве. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли от Огня памяти и славы ровно 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
RIAN_8221373
День памяти и скорби
На Мамаевом кургане в Волгограде показана постановка «Завтра была война» в рамках всероссийской акции «Свеча памяти»
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
RIAN_8221484
День памяти и скорби
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий и помощник президента РФ Владимир Мединский участвуют в акции «Свеча памяти» в Музее Победы
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
RIAN_8221246
День памяти и скорби
Директор Музея Победы Александр Школьник зажигает свечу от Вечного огня во время акции «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ZB__8049 копия
День памяти и скорби
Акция «Свеча памяти» стала поистине общенародным делом, участие в ней приняли жители всех населенных пунктов России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
RIAN_8221407
День памяти и скорби
Участники акции «Боевой расчет» у Тереспольских ворот мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Во время мероприятия курсанты выстраиваются с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа
Фото: РИА Новости/Виктор Драчев
RIAN_8221159
День памяти и скорби
Люди фотографируют свечи во время акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. В рамках Дня памяти и скорби будет зажжено 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
RIAN_8221281
День памяти и скорби
Участники патриотической акции по случаю Дня памяти и скорби, организованной общественным движением «Донецкая Республика», в рамках проекта «Эхо времен» на территории мемориального комплекса «Саур-Могила»
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
RIAN_8221311
День памяти и скорби
Церемония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке славы в Херсоне
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
RIAN_8221442
День памяти и скорби
Женщина выкладывает из свечей слово «помним» у памятника Советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на митинге в День памяти и скорби в поселке Кирилловка в Запорожской области
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
RIAN_8221538
День памяти и скорби
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Огненные полотна

В память о героях Великой Отечественной тысячи свечей зажглись по всей стране. Первыми приняли участие в акции жители Дальнего Востока: в четыре часа утра в Петропавловске-Камчатском засияла выложенная из лампад карта России с городами-героями.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
Как прошли парады Победы в Москве и других городах России

В полночь 1418 свечей зажгли на Крымской набережной в Москве. К первой лампаде спичку поднес фронтовик Борис Смирнов. Всю войну он прошел фельдшером, принимал участие в кровопролитных боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии.

— Мое поколение помнит те трагичные дни, когда мы поднялись на защиту нашей Родины. Дорогие друзья, благодарю вас за ту преемственность поколений, которую я вижу сегодня здесь, — сказал ветеран.

В Екатеринбурге лампады засияли на площади Мира. В этот траурный день ее название звучит по-особенному. На площади 1905 года горожане выстроились в слово «Помним».

В ночь на 22 июня в центре Саратова тоже прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби. Ее участники собрались в парке Победы на Соколовой горе и из 10 тыс. свечей создали образ матери, провожающей сына на фронт. Работа заняла площадь в 450 кв. м.

«Огненные картины войны» в памятную дату появились во всех регионах страны. Этот проект реализуется уже несколько лет в рамках акции «Свеча памяти», напомнил председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный.

В тот трагический
«Огненные картины войны»

Акция «Огненные картины войны» в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— В прошлом году на Марсовом поле мы воплотили в свечах медаль «За оборону Ленинграда». В этот раз огненная картина на Дворцовой площади состоит из важных городу образов — Адмиралтейства, Нарвских ворот и монумента «Родина-мать» Пискаревского кладбища, — рассказал он «Известиям».

Картина войны: Великая Отечественная глазами современных художников
«Известия» выбрали пять пронзительных полотен и попросили авторов рассказать историю их создания

С каждым годом акцию стараются масштабировать, добавил Богдан Заставный. Год назад было использовано 30 тыс. свечей, сейчас — 50 тыс.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 66 тыс. ветеранов войны и труда, сообщил «Известиям» председатель городского законодательного собрания Александр Бельский.

— 81 год назад жизнь людей в нашей стране разделилась на «до и после». Из 1418 дней войны 900 пришлось на блокаду Ленинграда. В честь ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей сегодня мы зажигаем тысячи свечей. Мы благодарны этим людям, мы гордимся ими. Низкий поклон им от всех нас, кто живет сейчас, — сказал он.

22 июня в 12:15 мск в общероссийскую минуту молчания свечи зажглись и на 750 цифровых экранах в городах России: во Владивостоке и Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, Волгограде и Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске и др.

Каждый россиян сегодня сможет почтить минутой молчания погибших, зажечь свечу памяти и возложить цветы к монументу Великой Отечественной в любом населенном пункте, в том числе без привязки к официальным программам своего региона.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022