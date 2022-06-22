«В тот трагический момент мы поднялись на защиту Родины»

Картины войны, созданные из десятков тысяч свечей, звуки метронома в городах-героях, голос Левитана над Москвой и общероссийская минута молчания — россияне встретили 22 июня, День памяти и скорби. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и унесла около 26 млн жизней советских людей. По всей стране к воинским мемориалам несут цветы, чтобы почтить подвиг красноармейцев, павших в боях за Родину, и тех, кто помогал им в тылу. В память о погибших на минуту замер и общественный транспорт.

От Бреста до Камчатки

81 год назад в четыре часа утра немецкие захватчики без объявления войны вторглись в СССР. Массированным бомбардировкам подверглись Киев, Минск, Брест, Севастополь и многие другие советские города. За следующие 1418 дней та война унесла около 26 млн жизней.

День памяти и скорби немыслим без цветов. По многолетней традиции президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним в церемонии приняли участие ветераны. В Александровском саду глава государства возложил цветы к обелискам городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Брестской крепости, Тулы, Мурманска и Смоленска, а также к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

В тот трагический Президент РФ Владимир Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата Фото: Официальный сайт президента РФ

А несколькими часами ранее, в четыре утра, на том же месте прозвучало историческое сообщение легендарного советского диктора Юрия Левитана, в котором он объявил о начале Великой Отечественной войны. Это была часть акции «Вахта памяти. Вечный огонь».

В память о трагедии сегодня звук метронома эхом разнесся по легендарному Мамаеву кургану в Волгограде. Услышали метроном и пассажиры Петербургского метрополитена. В 12:15 мск по всей стране объявили минуту молчания. На эти мгновения замер даже общественный транспорт Санкт-Петербурга.

Акции памяти проходят и в соседних странах. Брест — один из первых городов Советского Союза, на который напали немецкие войска. В Брестскую крепость в этом году на День памяти приехали жители России, Белоруссии, Литвы и других республик бывшего Союза. Кто-то впервые, для некоторых это ежегодная традиция. Настрой у всех схож: мы помним, мы гордимся поступками дедов, бабушек, отцов и матерей.

— Я с матерью сюда ходил, детей привел. Важно помнить. Дедушка под Волгоградом воевал. Говорил, было тяжело. Ни еды, ничего, — рассказал «Известиям» местный житель Александр Панасюк.

Почтили память павших и в Донбассе. В четыре часа утра народный артист России Николай Басков исполнил песню «Священная война» на кургане Саур-Могила в ДНР. Этот мемориал украинские войска разрушили в 2014 году. Сегодня там зажгли 10 тыс. свечей.

— Я рад оказаться здесь, на практически священной высоте — Саур-Могиле, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем, — поделился певец.

ZB__7648 копия 22 июня вся Россия отмечает День памяти и скорби, вспоминая погибших за свободу Отчизны в Великой Отечественной войне. Как встретили этот день в разных городах России — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе RIAN_8221237 Курсанты зажигают свечи во время акции «Свеча памяти» у Музея Победы в Москве. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли от Огня памяти и славы ровно 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков RIAN_8221373 На Мамаевом кургане в Волгограде показана постановка «Завтра была война» в рамках всероссийской акции «Свеча памяти» Фото: РИА Новости/Кирилл Брага RIAN_8221484 Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий и помощник президента РФ Владимир Мединский участвуют в акции «Свеча памяти» в Музее Победы Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков RIAN_8221246 Директор Музея Победы Александр Школьник зажигает свечу от Вечного огня во время акции «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков ZB__8049 копия Акция «Свеча памяти» стала поистине общенародным делом, участие в ней приняли жители всех населенных пунктов России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе RIAN_8221407 Участники акции «Боевой расчет» у Тереспольских ворот мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Во время мероприятия курсанты выстраиваются с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа Фото: РИА Новости/Виктор Драчев RIAN_8221159 Люди фотографируют свечи во время акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. В рамках Дня памяти и скорби будет зажжено 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов RIAN_8221281 Участники патриотической акции по случаю Дня памяти и скорби, организованной общественным движением «Донецкая Республика», в рамках проекта «Эхо времен» на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын RIAN_8221311 Церемония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке славы в Херсоне Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин RIAN_8221442 Женщина выкладывает из свечей слово «помним» у памятника Советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на митинге в День памяти и скорби в поселке Кирилловка в Запорожской области Фото: РИА Новости/Алексей Майшев RIAN_8221538 Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Огненные полотна

В память о героях Великой Отечественной тысячи свечей зажглись по всей стране. Первыми приняли участие в акции жители Дальнего Востока: в четыре часа утра в Петропавловске-Камчатском засияла выложенная из лампад карта России с городами-героями.

В полночь 1418 свечей зажгли на Крымской набережной в Москве. К первой лампаде спичку поднес фронтовик Борис Смирнов. Всю войну он прошел фельдшером, принимал участие в кровопролитных боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии.

— Мое поколение помнит те трагичные дни, когда мы поднялись на защиту нашей Родины. Дорогие друзья, благодарю вас за ту преемственность поколений, которую я вижу сегодня здесь, — сказал ветеран.

В Екатеринбурге лампады засияли на площади Мира. В этот траурный день ее название звучит по-особенному. На площади 1905 года горожане выстроились в слово «Помним».

В ночь на 22 июня в центре Саратова тоже прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби. Ее участники собрались в парке Победы на Соколовой горе и из 10 тыс. свечей создали образ матери, провожающей сына на фронт. Работа заняла площадь в 450 кв. м.

«Огненные картины войны» в памятную дату появились во всех регионах страны. Этот проект реализуется уже несколько лет в рамках акции «Свеча памяти», напомнил председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный.

В тот трагический Акция «Огненные картины войны» в Ростове-на-Дону Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— В прошлом году на Марсовом поле мы воплотили в свечах медаль «За оборону Ленинграда». В этот раз огненная картина на Дворцовой площади состоит из важных городу образов — Адмиралтейства, Нарвских ворот и монумента «Родина-мать» Пискаревского кладбища, — рассказал он «Известиям».

С каждым годом акцию стараются масштабировать, добавил Богдан Заставный. Год назад было использовано 30 тыс. свечей, сейчас — 50 тыс.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 66 тыс. ветеранов войны и труда, сообщил «Известиям» председатель городского законодательного собрания Александр Бельский.

— 81 год назад жизнь людей в нашей стране разделилась на «до и после». Из 1418 дней войны 900 пришлось на блокаду Ленинграда. В честь ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей сегодня мы зажигаем тысячи свечей. Мы благодарны этим людям, мы гордимся ими. Низкий поклон им от всех нас, кто живет сейчас, — сказал он.

22 июня в 12:15 мск в общероссийскую минуту молчания свечи зажглись и на 750 цифровых экранах в городах России: во Владивостоке и Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, Волгограде и Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске и др.