Президент Туркмении прибудет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет в Москву на парад в День Победы. Об этом в понедельник, 8 мая, ТАСС сообщил дипломатический источник.

«Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будут вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

Тогда же стало известно, что в торжественных мероприятиях по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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