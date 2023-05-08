В Кремле анонсировали график Путина и лидеров СНГ на 9 Мая

Прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будут вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит. Главы государств будут вместе с ним на трибуне», — пояснил Песков.

После парада главы государств возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. Затем у лидеров стран СНГ запланирован неформальный завтрак с президентом России, добавил Песков.

Ранее в этот день сообщалось, что в торжественных мероприятиях по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также ожидается участие в праздничных мероприятиях президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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