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Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана

Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
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Фото: ТАСС/Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин встретился с прибывшим в Москву лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил в понедельник, 8 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мирзиеев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. 9 мая он примет участие в праздновании 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

По словам Пескова, лидеры двух стран встретились и провели переговоры в Кремле.

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Ранее в этот день в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, он будет присутствовать на праздновании Дня Победы в российской столице.

Также на празднование Дня Победы в Москве прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер Армении Никол Пашинян.

Кроме того, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая также совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве. Также ожидается участие в праздничных мероприятиях президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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