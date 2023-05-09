Празднование Дня Победы в РФ началось с парада на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 9 мая прошел один из первых в России парадов Победы.

Торжественное мероприятие началось в 10:00 по местному времени (01:00 мск). Парад принял командующий российскими ВС на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — поприветствовал он военнослужащих.

По центру Петропавловска-Камчатского проследовали маршем колонны войск и военной техники российской армии.

8 мая стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

До этого, 22 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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