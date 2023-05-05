В Кремле не будет традиционного приема в День Победы

Традиционный прием с участием ветеранов Великой Отечественной войны в Кремле по случаю Дня Победы 9 Мая в этом году не состоится. Об этом 5 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос «РИА Новости», запланировано ли торжественное мероприятие, представитель Кремля ответил отрицательно: «Нет».

Президент России Владимир Путин в День Победы обычно встречался с фронтовиками в Кремле. Последний такой прием был проведен в 2019 году.

Ранее, 25 апреля, в пресс-центре Федеральной службы охраны сообщалось, что Красную площадь в Москве закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая для подготовки ко Дню Победы.

24 апреля Песков подтвердил, что во вторник, 9 мая, в Москве пройдет парад, который будет посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Также представитель Кремля заявил, что Москва специально не приглашала иностранных лидеров на парад в этом году, так как отмечается некруглая дата. По его словам, присутствовать на параде на Красной площади будет только президент Киргизии Садыр Жапаров. Политик посетит Россию с визитом в эти даты.

Позднее, 5 мая, стало известно, что президент РФ по время телефонных переговоров пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в мероприятиях ко Дню Победы в столице России.

До этого, 4 мая, Песков на брифинге сообщил, что парад Победы в 2023 году пройдет традиционно. Никаких изменений в программу в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль не будет.