Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки ко Дню Победы

Красную площадь в Москве закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая для подготовки ко Дню Победы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-центре Федеральной службы охраны.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что во вторник, 9 мая, в Москве пройдет парад, который будет посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В тот же день представитель Кремля заявил, что Москва специально не приглашала иностранных лидеров на парад в этом году, так как отмечается не круглая дата. По его словам, присутствовать на параде на Красной площади будет только президент Киргизии Садыр Жапаров. Политик посетит Россию с визитом в эти даты.