Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 мая на брифинге сообщил, что парад Победы в 2023 году пройдет традиционно.

«Будет выступать президент [России Владимир Путин], как это обычно бывает», — подчеркнул он.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли внесены какие-либо изменения в программу парада в связи с недавними атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По информации ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но их вовремя вывели из строя.

Днем 3 мая Песков заявил, что 9 Мая на Красной площади «парад состоится, изменений в планах нет». 2 мая он сообщил, что спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности на День Победы. По его словам, ведется «очень сложная, напряженная работа».

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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