Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
Еврокомиссия выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для ВСУ
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парад Победы на Красной площади состоится 9 мая. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Парад состоится. Изменений в планах нет», — сказал он журналистам.

День Победы: парад, «Бессмертный полк», салют
Как проходит празднование в Москве, городах России, республиках Донбасса и освобожденных населенных пунктах Украины

Ранее в этот день пресс-служба президента сообщила о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции. Случившееся расценили как попытку покушения на главу государства Владимира Путина.

Накануне Песков заявил, что спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности на День Победы. По его словам, ведется «очень сложная, напряженная работа».

Ранее, 26 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может попытаться организовать наступление на запорожском направлении за несколько дней до Дня Победы, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023