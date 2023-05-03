Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая
Парад Победы на Красной площади состоится 9 мая. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Парад состоится. Изменений в планах нет», — сказал он журналистам.
Ранее в этот день пресс-служба президента сообщила о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции. Случившееся расценили как попытку покушения на главу государства Владимира Путина.
Накануне Песков заявил, что спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности на День Победы. По его словам, ведется «очень сложная, напряженная работа».
Ранее, 26 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может попытаться организовать наступление на запорожском направлении за несколько дней до Дня Победы, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).
25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.
Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».