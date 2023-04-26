Рогов заявил о возможной попытке наступления ВСУ на юге в преддверии 9 мая

Киев может попытаться организовать наступление на запорожском направлении за несколько дней до Дня Победы, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в среду, 26 апреля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Понятно, что испортить День Победы — для них это важное событие, но это не значит, что 9 мая что-то обстреляют», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попробовать начать действия 1, 3, 5 мая.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод <...>, чтобы переключить внимание от поражения [в Артемовске], чтобы информационно перебить разгром боевиков в Бахмуте», — пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Он добавил, что Киев при этом осознает не столь высокую вероятность успеха контрнаступления.

Накануне, 25 апреля, газета The New York Times со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона написала, что к концу апреля Украина готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Журналисты предполагают, что операция, вероятнее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море.

Тогда же военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что на данный момент у ВСУ есть всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности. Однако, по его мнению, украинские военные пока не решаются на контрнаступление из-за активной работы российской авиации и артиллерии.

Между тем 24 апреля газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

В тот же день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе остается напряженной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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