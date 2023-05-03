СК возбудил дело о теракте по факту попытки атаки БПЛА на резиденцию Путина

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении ведомства 3 мая.

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России», — уточняется в сообщении.

По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что попытка удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

В Белом доме заявили, что не поощряют Украину в нанесении ударов по территории РФ. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.