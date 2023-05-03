В Белом доме отвергли поощрение Украины в нанесении ударов по территории России
В Белом доме заявили, что США не поощряют Украину в нанесении ударов по территории РФ. Соответствующее заявление сделано во врем брифинга с пресс-секретарем Карин Жан-Пьер 3 мая.
«С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», — заявила она.
Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты пока не обладают достаточной информацией об атаке беспилотников на Кремль.
В ночь на 3 мая была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. В результате происшествия пострадавших нет.
Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может.
Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.