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Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба лидера Таджикистана.

«Главы двух государств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по ситуации на границе Таджикистана и Афганистана», — указали в пресс-службе.

Также во время беседы обсуждался график двусторонних мероприятий между лидерами двух стран.

«В ходе беседы президенты подчеркнули положительную тенденцию развития отношений стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией по всем направлениям сотрудничества», — отмечено на сайте таджикского лидера.

Отмечается, что главы государств также поздравили друг друга с наступающей 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. При этом Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана принять участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве.

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Ранее, 7 марта, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва разрешила увеличить штат афганского посольства в России. О решении было объявлено на первом заседании спецпредставителей стран — соседей Афганистана в Ташкенте. В нем приняли участие дипломаты из Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении.

8 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане в настоящее время стремительно деградирует, а власти страны пожинают плоды хаоса, оставленного США.

В декабре 2022 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев отмечал, что талибы не выполнили почти все обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане. В частности, они давали гарантии, что с территории страны не будет исходить террористической угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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