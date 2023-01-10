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Патрушев назвал подготовку ВСУ к конфликту причиной ухода США из Афганистана

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: уход США из Афганистана во многом был связан с подготовкой Киева к наступлению
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Уход сил США из Афганистана связан с необходимостью сосредоточиться на Украине. Об этом 10 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев также напомнил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что если бы военные не покинули Афганистан, то Вашингтон был бы не в силах оказывать такую помощь Украине.

Кроме того, вывезенная из Афганистана техника была переброшена в Европу, в частности в Польшу, что позволило «европейцам проводить милитаризацию киевского режима», приводит слова секретаря Совбеза «Газета.ru».

Резюмируя, он отметил, что сегодня Россия противостоит всему НАТО в лице Украины, так как страны блока боятся прямого столкновения с РФ и поэтому «загоняют на верную смерть украинских парней».

В октябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что это высказывание Столтенберга можно считать признанием того, что НАТО воюет на стороне Украины. В том же месяце секретарь Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

В августе 2022-го года сотрудники посольства РФ в США заявили, что американскому правительству необходимо смириться с поражением в афганском конфликте. Вмешательство Вашингтона обернулось гуманитарной катастрофой, последствия которой могут затмить десятилетия вооруженного конфликта, добавили они.

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