Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года

Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards 2023 в номинации «Спортсмен года». Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается в официальном аккаунте премии в Twitter.

Среди других номинантов были французский нападающий Килиан Мбаппе и двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

В свою очередь, сборную Аргентины признали командой года. Месси стал первым спортсменом в истории Laureus, который получил награды в номинациях «Спортсмен года» и «Команда года» за один и тот же год.



Месси высказался по поводу присуждения ему премии. Слова футболиста приводит RMC.

«Всегда приятно получать такое признание, но футбол — это командный вид спорта, и в этом году я осуществил свою самую большую мечту — выиграть чемпионат мира со своей сборной. Я получил огромную радость от выступлений за «Барселону» и пережил множество грустных моментов со сборной. Счастлив, что нам удалось преодолеть все препятствия на этом пути», — рассказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Лионель Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ спустя две недели после отстранения. 35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию. Его отъезд не был санкционирован руководством парижан, в итоге он пропустил тренировку.



5 мая Месси извинился перед командой за несогласованную с клубом поездку.

В тот же день саудовский ФК «Аль-Хиляль» сделал Месси предложение о переходе. Футболисту предложили около $400 млн в год.

Соглашение Месси с ПСЖ истекает летом этого года. В начале марта ПСЖ отказался продлевать контракт с Месси. Аргентинскому нападающему осталось сыграть еще три матча за французский клуб.

В текущем сезоне нападающий провел 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.



До этого, в середине апреля, президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта на встрече с болельщиками заявил, что Месси вернется в клуб после завершения контракта с ПСЖ.

Месси ушел из «Барселоны» в июле 2021 года. Летом того же года спортсмен стал игроком ПСЖ.

Лионель Месси — воспитанник «Барселоны». Свой первый матч в майке этого клуба он провел в 2004 году. В августе 2020 года спортсмен пытался покинуть ФК из-за конфликта с руководством, но позже заявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной». Кроме того, его семья хотела остаться в Каталонии. Спустя время Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента клуба.