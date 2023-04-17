Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил возвращение Месси в команду

Аргентинский нападающий Лионель Месси вернется в «Барселону». Возвращение Мессии подтвердил 16 апреля президент каталонского клуба Жоан Лапорта на встрече с болельщиками, передает Cadena SER Carrusel Deportivo.

Накануне «Барселона» на выезде сыграла с «Хетафе» в рамках чемпионата Испании. Матч завершился вничью, со счетом 0:0. После игры Лапорта пообщался с болельщиками, один из которых задал ему вопрос о возможном возвращении Месси. На что президент «Барселоны» ответил: «Да».

В июле 2021 года Месси ушел из ФК «Барселона». Футболист получил статус свободного агента. Летом того же года спортсмен стал игроком «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Лионель Месси — воспитанник «Барселоны». Свой первый матч в майке этого клуба он провел в 2004 году. В августе 2020 года спортсмен пытался покинуть ФК из-за конфликта с руководством, но позже заявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной». Кроме того, его семья хотела остаться в Каталонии. Спустя время Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента клуба.

27 февраля 2023 года Месси получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший футболист 2022 года. Также на это звание претендовали нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард «Реала» Карим Бензема.