Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Правоохранители обнаружили натовские боеприпасы в Бердянске
Мир
Военные Китая сопроводили эсминец США в Тайваньском проливе
Армия
«Известия» показали последствия удара ВСУ по зданию администрации Артемовска
Мир
Число погибших при взрыве дома в казахстанском Жанаозене увеличилось до четырех
Мир
Главы МИД стран G7 договорились о сохранении антироссийских санкций
Армия
Путин на встрече с Шойгу высоко оценил первый этап внезапной проверки ТОФ
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка от бродячих собак под Оренбургом
Мир
МО Словакии отчиталось о передаче Украине обещанных МиГ-29
Наука и техника
Илон Маск усомнился в успехе предстоящего запуска Starship
Общество
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Мир
Главы МИД Японии и Италии обсудили совместную авиапрограмму
Мир
МИД РФ заявил о противостоянии России НАТО и Украине в одиночку
Мир
Экс-премьер Украины счел провокацией выступление Зеленского у лавры

Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил возвращение Месси в команду

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинский нападающий Лионель Месси вернется в «Барселону». Возвращение Мессии подтвердил 16 апреля президент каталонского клуба Жоан Лапорта на встрече с болельщиками, передает Cadena SER Carrusel Deportivo.

Накануне «Барселона» на выезде сыграла с «Хетафе» в рамках чемпионата Испании. Матч завершился вничью, со счетом 0:0. После игры Лапорта пообщался с болельщиками, один из которых задал ему вопрос о возможном возвращении Месси. На что президент «Барселоны» ответил: «Да».

Рыцари мяча: символическая сборная ЧМ-2022
Мбаппе, Месси, Амрабат и другие герои — по версии «Известий» и «Спорт-Экспресса»

В июле 2021 года Месси ушел из ФК «Барселона». Футболист получил статус свободного агента. Летом того же года спортсмен стал игроком «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Лионель Месси — воспитанник «Барселоны». Свой первый матч в майке этого клуба он провел в 2004 году. В августе 2020 года спортсмен пытался покинуть ФК из-за конфликта с руководством, но позже заявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной». Кроме того, его семья хотела остаться в Каталонии. Спустя время Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента клуба.

27 февраля 2023 года Месси получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший футболист 2022 года. Также на это звание претендовали нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард «Реала» Карим Бензема.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023