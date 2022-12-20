Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Экономика
Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году
Мир
Главком ВСУ признал проблему дезертирства среди украинских военных
Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Москвы
Экономика
В ГД предложили ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов
Происшествия
Мэр Донецка подтвердил попадание снарядов в больницу и детский сад
Мир
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Мир
Мэр Львова сообщил о большой очереди из грузовиков на границе с Польшей
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Мир
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Мир
Венгрия выступила против введения потолка цен на газ в Евросоюзе
Мир
В конгрессе рекомендовали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Сюжет:

Рыцари мяча: символическая сборная ЧМ-2022

Мбаппе, Месси, Амрабат и другие герои — по версии «Известий» и «Спорт—Экспресса»
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат мира-2022 стал самый результативным в истории. По стадионах Катара было забито 172 гола. Предыдущий рекорд делили ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2014 в Бразилии, на которых зрители увидели 171 забитый мяч. А решающий матч между Аргентиной и Францией многие уже назвали лучшим в истории. Представляем символическую сборную мундиаля, в которую попали сразу три марокканца.

«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»
Обладатель Кубка России, чемпион Европы (U-17) в качестве тренера Дмитрий Хомуха — о решающих матчах ЧМ-2022

Эмилиано Мартинес, Аргентина

7 матчей, 690 минут, 8 пропущенных голов, 1 жк

Кандидатов на приз лучшему вратарю турнира было двое: хорват Доминик Ливакович и аргентинец Эмилиано Мартинес. Оба сыграли фантастически, запомнились тьмой крутых сейвов и вытащили по две серии пенальти. Пожалуй, до старта решающей встречи именно хорват был фаворитом, но легендарное спасение Мартинеса уже на 120+3-й минуте финала и победа в золотой серии 11-метровых сделали аргентинца лучшим.

Ашраф Хакими, Марокко

7 матчей, 633 минуты, 1 передача

Сборная Марокко не просто прыгнула выше головы, а улетела в космос. Для нее четвертое место равнозначно золотым медалям, поэтому и выделять стоит нескольких игроков. Хакими — точно один из героев. Защитник «ПСЖ» выходил в основе во всех матчах, последовательно съел на своем фланге Перишича, обоих Азаров, Ольмо, Жоау Феликса и даже Мбаппе (Килиан ничем не отметился в полуфинале). А в матче 1/8 финала с Испанией Хакими реализовал последний пенальти в серии.

Ромен Саисс, Марокко

6 матчей, 468 минут, 1 гол, 1 жк

До начала турнира невозможно было предсказать попадание 32-летнего защитника «Бешикташа» в символическую сборную, а по итогам турнира ее нельзя представить без капитана Марокко. Саисс — едва ли не главная причина, по которой арабская сборная пропустила первый мяч от соперника лишь в полуфинале. Сам защитник забил победный гол в ворота Бельгии на групповом этапе. Если бы Саисс был здоров, то Марокко точно поборолось бы с Францией за финал.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

Йошко Гвардиол, Хорватия

7 матчей, 690 минут, 1 гол

К сожалению, массовый зритель запомнит Гвардиола как того самого игрока, которого Месси уничтожил в третьей голевой атаке полуфинала. На самом деле 20-летний защитник «Лейпцига» заслуживает только хвалебных оценок за свою игру в Катаре — Хорватия в большинстве матчей действовала от обороны, и самоотверженная игра этого юноши в маске позволила «шашечным» взойти на пьедестал. А в матче за третье место Гвардиол еще и забил.

Люк Шоу, Англия

5 матчей, 425 минут, 1 передача

Среди левых защитников нет очевидного кандидата в символическую сборную. Из полуфиналистов ярче всех в атаке себя проявил француз Тео Эрнандес, но он не блестяще справлялся с непосредственными обязанностями. А Люк Шоу успевал везде. У Англии была асимметричная схема, в которой защитник «МЮ» действовал по всему левому флангу, поэтому внес ощутимый вклад в успех своей команды. А о качественной обороне говорит то, что у англичан три из пяти матчей сухие (больше — только у Марокко).

Софьян Амрабат, Марокко

7 матчей, 660 минут, 1 жк

Многие опорные хавбеки впечатлили своей игрой в Катаре, но полузащитник «Фиорентины» выделялся на фоне всех. Амрабат был повсюду — в соцсетях весь турнир всерьез сравнивали брутального марокканца с пиковым Нголо Канте, и это было заслуженно. Амрабат не пропустил ни одной минуты турнира, что при его громадном объеме работы кажется подвигом.

«Марокко обыграло Испанию по нашим лекалам из 2018 года — связало по рукам и ногам»
Тренер Станислав Черчесов — о своих впечатлениях от ЧМ-2022 и возможном переходе РФС в Азию

Лука Модрич, Хорватия

7 матчей, 656 минут, 1 жк

Один великий 37-летний футболист в Катаре в основном показал себя с негативной стороны, а другой — тихо и спокойно выполнял свою работу. Модрич традиционно не был самым заметным футболистом на поле, но именно это качество прославило его. Капитан сборной Хорватии царил в центре поля — без него «шашечные» не дотянулись бы до второй подряд медали чемпионата мира.

Энцо Фернандес, Аргентина

7 матчей, 563 минуты, 1 гол, 1 передача, 1 жк

Любой центральный полузащитник сборной Аргентины заслуживает места в символической сборной — и Де Пауль, и Макаллистер провели феноменальный турнир. Фернандес начинал чемпионат в качестве запасного, но к финалу его место в основе уже не подвергалось сомнению. 21-летний хавбек «Бенфики» заслуженно получил приз лучшему молодому футболисту турнира, а летом наверняка перейдет в европейский топ-клуб.

Антуан Гризманн, Франция

7 матчей, 538 минут, 3 передачи, 1 жк

Клубная карьера Гризманна в последние годы буксует, но в сборной он расцветает. У Дидье Дешама Антуан играет всегда, так как беспрекословно выполняет все установки и значительно влияет на команду. В Катаре Гризманн действовал глубоко и связывал полузащиту с нападением, его две голевые передачи позволили Франции обыграть Англию в четвертьфинале. В Катаре у Гризманна получалось почти все — не удался ему только финал.

«Футбол не простил Бразилии пижонства, они не трудились!»
Тренер Юрий Семин — о своих впечатлениях от ЧМ-2022, желании видеть Месси чемпионом и реализме сборной Марокко

Килиан Мбаппе, Франция

7 матчей, 597 минут, 8 голов, 2 передачи

Лучший бомбардир турнира и автор лишь второго хет-трика в финалах чемпионатов мира. Мбаппе всего 23 года, и в Катаре он жирным шрифтом подчеркнул свой статус одной из главных звезд футбола настоящего и будущего. Его зрелищная дуэль с Месси уже вписана в историю мирового футбола. Если бы не аргентинец, Мбаппе точно стал бы лучшим футболистом турнира. Впрочем, такой игрой Килиан сделал серьезную заявку на получение первого в карьере «Золотого мяча».

Лионель Месси, Аргентина

7 матчей, 690 минут, 7 голов, 3 передачи, 1 жк

Без комментариев. Великий турнир для Лео.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022