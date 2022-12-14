«Футбол не простил Бразилии пижонства, они не трудились!»

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прилетел в Катар на решающие матчи чемпионата мира. В первый день своего пребывания в Дохе легендарный специалист дал большое интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу». Он объяснил провал Испании и Германии, назвал рецепт успеха сборной Марокко, которая со скромным составом дошла уже до полуфинала, оценил решение главного тренера Португалии посадить на скамейку запасных Криштиану Роналду, порадовался небольшому числу желтых карточек и большому числу добавляемых к основному времени минут. На вопрос о триумфаторе турнира, Семин пожелал победы Лео Месси, хотя заслуживает ли чемпионства вся сборная Аргентины, он не уверен.

«Тренер Саудовской Аравии вызывает восхищение»

— На скольких чемпионатах мира вы были, помимо турнира 1994 года, когда работали ассистентом Павла Садырина в сборной России?

— Первый раз — в Испании 1982 года. Тогда всё организовала Федерация футбола СССР — туда поехало очень много наших тренеров. Практически все из высшей и первой лиг. Это был официальный визит нашей футбольной тренерской школы, и для нас всех это было бесплатно. Мы тогда там пробыли почти месяц. После Испании был почти на всех чемпионатах.

— Ваш старый знакомый Бора Милутинович живет в Катаре.

— Надеюсь, повидаемся. Когда мы были в Катаре на сборах с «Локомотивом», мы с ним виделись. Общались тогда, обедали.

— Представляете, как можно с пятью разными командами работать на чемпионатах мира и четыре далеко не топовые сборные вывести из группы?

— Он уникальный человек. Поэтому его сюда катарцы и пригласили советником, менеджером по футболу в академию «Эспайр». Он же ее курировал, особенно на первом этапе.

— Думаю, если бы его поставили главным тренером местной сборной на ЧМ-2022, он в свои 78 точно сработал бы не хуже, чем Феликс Санчес. А наверняка и лучше.

— Сборная Катара слабенько подготовилась. Я почему-то думал, что они будут выглядеть лучше. Тут рядом Саудовская Аравия — вот ее команда мне очень сильно понравилась. Конечно, французский тренер (Эрве Ренар, — «Известия») вызывает большое восхищение. Как он выстроил игру с Аргентиной, нужно смотреть и анализировать всем тренерам.

— Видели ролик, где показали, какую он произнес речь в перерыве матча с аргентинцами?

— Видел. Он мотиватор, сильный психолог. Не зря же в Африке работал лет двадцать. Он, кажется, два раза выигрывал Кубок Африки с разными командами (с Замбией и Кот-д’Ивуаром, — «Известия»). Сильный тренер. Кстати, он во Францию возвращался, был такой период, но там у него почему-то не пошло.

«Правильно сделали, что дали Катару чемпионат мира»

— Как отнеслись к тому, что Катару дали чемпионат мира, и можно ли теперь говорить, правильно ли сделали?

— Нормально! Правильно дали. Не нужно думать, что на проведение подобного турнира способны только несколько стран. Катар, вот проводит, и я не вижу серьезных недостатков. Вижу только энтузиазм людей, которые сюда приехали, хороший футбол. И поля великолепного уровня. Один раз только было заметно даже по телевизору, что поле не очень.

— Когда-то чемпионаты мира задавали тренды развития футбола — по ним мерили, как дальше играть. Сейчас уже нельзя так сказать?

— Можно. Считаю, чемпионат мира по-прежнему задает тренды, ставит вопросы и отвечает на них. Наверное, в тактике увидишь немного нового. Интереснее понять, почему у одних команд складывается, а у других — нет. Меня, например, очень занимает вопрос, как Марокко прошло так далеко. Это ведь явление!

— И как?

— Во-первых, команда физически очень сильно подготовлена. Во-вторых, тренер (Валид Реграги — «Известия») — полностью реализовывает сильные качества игроков. Допустим, большинство команд разыгрывает мяч от вратаря, это сейчас модно. А он футболистам, думаю, говорит: «Не разыгрывайте, играйте в длинную, зацепитесь за этот мяч». При этом новом поветрии сколько команд организовали голы в собственные ворота? А у Марокко — за весь турнир один пропущенный мяч, и то автогол с Канадой.

Просто тренер Марокко не настаивает на этом (розыгрыше от вратаря — «Известия»), потому что реально смотрит на вещи. Хотя сейчас жизнь заставляет с детско-юношеского футбола воспитывать центральных защитников, которые должны быть более техничными, чем раньше. Если не сказать, что очень техничными, потому что много игры и развития атаки идет через них.

Но не совсем согласен с тем, что нужно разыгрывать только от вратаря. Ведь в этом случае команда, которая против тебя больше прессингует, имеет больше шансов забить, и забить быстро. Что мы и видим на чемпионате мира. Нужно определиться, кто в состоянии это делать. Наверное, периодически это оправданная практика, но не постоянно.

— Что еще можно почерпнуть у Марокко?

— Еще один очень важный момент — тренер марокканцев в интервью правильно сказал, что за владение мячом очков не начисляют. Я с ним на сто процентов согласен! Можно на своей территории мяч держать 90 минут, а моменты будут, наоборот, у другой команды. Для одной команды это по подбору игроков может подходить, для другой — нет. А то у нас уже говорят, что тот, кто разыгрывает короткими передачами от своих ворот, играет в атакующий футбол. Я бы не стал так говорить. Чтобы оттуда еще дойти до чужих ворот, нужно много времени.

Также надо обратить внимание на то, что стало меньше ударов по воротам, чем раньше. Это мне тоже не нравится. Очень много игры в своей зоне, в средней линии. Чем хорош красивый футбол — удары по воротам, когда вратари их отражают, когда внутри штрафной площади много острых ситуаций.

Анализ должен быть! В том числе и физической подготовки. Общая выносливость, беговая работа такая же, как в чемпионате России. А вот ускорения… Скоростных проявлений здесь значительно больше. Надо все проанализировать, чтобы двигаться дальше. Чемпионат мира по-прежнему открывает глаза на многие вещи.

— Матч Марокко – Испания напоминал игру ЧМ-2018 Россия – Испания?

— Да, напоминал. Испанцы в этом плане не сделали выводы. Наверное, из-за этого сразу уволили тренера (Луиса Энрике — «Известия») Испанцы были беззубые второй раз подряд. Как марокканцы строили оборону: центр закрыли большим количеством игроков, и всё. Моментов особо не было.

— Глядя на судьбу марокканской команды на этом чемпионате, понимаю, что наша сборная четыре года назад была очень близка к полуфиналу, и это как минимум.

— Да, мы были близки. Кто-то осуждал игру нашей сборной. А я считаю, что она играла правильно и хорошо.

«Нравится, что на ЧМ добавляют много времени к матчам»

— Ожидаете, что и в клубном футболе теперь тоже будут добавлять по 10 минут в основному времени едва ли не каждого тайма?

— Это правильно, и мне очень нравится! Почему добавляют? Чтобы игроки не валялись после любого столкновения. Это происходит везде, во многих лигах. Вспоминаю работу в Азербайджане — игроки при любом столкновении падали. Я насчитал там, что нужно добавлять даже не по десять, а по 15 минут. Говорил с игроками: «Ну что вы валяетесь после каждого столкновения?» Нет динамики футбола.

В чемпионате России то же самое. Надо обязательно добавлять, чтобы не лежали. Пусть посмотрят, как наши девчонки играют. Я видел многие матчи: жесткое столкновение, а она тут же встает и играет! А ребята лежат… Как тут не добавить. Обязательно надо добавлять! Девчонки, значит, более терпеливые.

Лежать можно тогда, когда действительно есть микротравма и надо уводить игрока с поля. А можно еще придумать такое правило — раз игрок ждет доктора, значит, нужно его на пять минут с поля увести, а команда пускай играет в это время в меньшинстве. Тоже будет меньше простоя. ФИФА с этим борется, и новая тенденция с большим числом добавленных минут это показывает.

— Думаю, теперь это пойдет в инструкции от судейского комитета ФИФА по всем странам.

— И правильно! Еще мне понравился один момент — не спешат давать желтые карточки, удалений почти нет. Почему не спешат? Раньше, когда был чемпионат СССР, например, Тофик Бахрамов в мою бытность игроком подбегал, и ты думал: «Ну все, будет удалять». А он пальцем тебе погрозит — и все. Чтобы не ломать игру.

У меня иногда складывается впечатление, что у нас отдельные судьи изначально дают больше желтых карточек, чтобы потом было удаление через вторую желтую. Она же ВАР неподвластна! Они не помогают игре, а решают свои вопросы. Причем формально не придерешься — просто жестко оценил то или иное нарушение. Но мог бы и потерпеть, особенно в первом тайме. Так что здесь совершенно правильно судят.

— Думаете, испанец Матео Лаос не удержал нить игры Аргентина – Голландия?

— Не удержал — вот его домой и отправили. Видишь, сколько желтых он дал. С другой стороны, Паредеса надо было удалять, а он не решился.

«Сантуш принял сильное решение, оставив Роналду в запасе»

— Где уровень игры, на ваш взгляд, выше — в решающих стадиях чемпионата мира или Лиги чемпионов?

— Думаю, все же в ЛЧ. Там в командах собраны мировые звезды из всех стран. А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира — и казалось, что они чемпионы, да и поначалу самого турнира тоже. Оказалось — нет, у них были проблемы.

— Пижонство?

— Да. Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились. Хоть Неймар и забил красивый гол, он мало работал. Когда вели 1:0, нужно было уделить внимание обороне, а он играл так же, как и до этого. А обратный пример — Модрич, который играл на команду, и все хорваты были едины. Они работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду. Бразильцы упустили эту деталь.

— Как сказалось на турнире время его проведения?

— Думаю, что этим игрокам будет тяжело с ходу включаться в свои чемпионаты. А сейчас все, кроме Катара, хорошо подготовились. Он имели большое количество времени для совместной работы, но команда не была готова.

— Ну как все, кроме Катара? Разочаровали Дания, Бельгия, Германия.

— Разочаровали. Но с чего Германия сейчас будет выигрывать чемпионат мира? На предыдущем чемпионате было то же самое. Может быть, они не всех собрали. Думаю, были проблемы с Томасом Мюллером и его амплуа. Как он может играть центрального нападающего? Германия всегда играла с настоящим нападающим, начиная с другого Мюллера, Герда. А сейчас полузащитник Мюллер играет нападающего. Значит, были проблемы.

— Восхитило ли вас как тренера решение Фернанду Сантуша не ставить Криштиану Роналду в стартовый состав против Швейцарии?

— Конечно, он принял сильное решение. Гонсало Рамуш действительно хороший нападающий. Но во второй раз не сработало. Может быть, во второй раз надо было уже возвращать Роналду.

— А как можно было не поставить Рамуша в состав после хет-трика?

— Можно было поставить Криштиану вместо Феликса. Феликс мне на этом чемпионате совсем не понравился. Слабо… Поэтому Сантуш сделал мощный шаг, дав игрокам понять, что он хозяин в сборной, что нужно работать на поле, а не одними индивидуальными качествами восхищаться. Но во второй раз он, наверное, ошибся. Надо было Роналду ставить вместо Феликса. Может быть, все было бы по-другому. А может, и нет. Но раз проиграли, значит, что-то сделал не так.

«Не понимаю разговоров о переходе российского футбола в Азию»

— Сборная России не участвует на этом чемпионате мира, не будет участвовать в отборе на Евро. Отставание от тех, кто играет на больших турнирах, неизбежно?

— Если мы правильно среагируем и примем верные решения по развитию нашего футбола, может, наоборот, будет польза. У нас какое-то торможение все-таки произошло. В данной ситуации можно уделить внимание развитию детско-юношеского футбола. Нужно найти такие моменты, которые помогли бы развиваться.

Меня порадовало, что в данной ситуации организовали лигу ЮФЛ, но мне не совсем нравится, как тренируются юношеские команды. Переодически на их работу смотрю. Что ты тренируешь, с тем и играешь, и здесь мы должны внести поправку.

Большое доверие будет местным игрокам. Это плюс. С другой стороны, они не смогут работать с большими мастерами, которые у нас были, и расти в условиях конкуренции. Посмотри, кто сейчас играет на чемпионате мира: и Крыховяк, и Влашич, и Ловрен. Сколько могут почерпнуть игроки, которые с ними в одной обойме! У нас был тот же Фарфан. Разве ты не научишься чему-то рядом с ним? Сейчас таких игроков не хватает. В «Зените» есть, в других — нет. Какая бы ни была ситуация, нужно делать выводы. Очень много ошибочных решений как в командах, так в целом.

— Есть ли смысл России переходитьиз УЕФА в Азию?

— Не понимаю этого. Как переходить? Это все равно та же ФИФА. Не понимаю, поэтому даже обсуждать эту тему не хочу. Переходить… И что дальше?

— Но если все же Европа бойкотирует Россию, а Азиатская конфедерация футбола согласится…

— Но с чего ты уверен, что Азия так будет говорить?

— Да нет у меня никакой уверенности.

— О чем и речь. Сложная тема. Думаю, нужно обратить внимание на свой чемпионат, развитие детско-юношеского футбола, на тренеров, которые работают в футболе. Вот отсюда будет движение вперед.

— Азиатские команды, кстати, хорошо себя проявили на этом турнире.

— Япония вообще здорово играла! Даже жалко ее было, когда вылетела. Ты посмотри, чем они хороши — быстрые, какие у них скорости невероятные. У нас нет атакующих игроков с такой скоростью.

— На следующем ЧМ примут участие 48 команд. Это катастрофа или шанс для тех, кто туда не попадал?

— Мне кажется, это много. Сейчас нормальная ситуация, ровно месяц играют, количество игр тоже нормальное. Но в связи с разницей в климате и с другими факторами игроки, которые приедут в свои команды, долго не смогут набрать свои кондиции. Клубные тренеры впервые столкнулись с таким, чтобы сразу после чемпионата мира футболисты вливались в национальный чемпионат.

Что теперь делать? Дать отпуск? Давать легкие тренировки и подпускать их в игру? Я сейчас болею за «Наполи». Оттуда в Катаре всего два игрока, а в том же «Милане» — существенно больше. Может, «Наполи» с помощью этого удастся устоять в лидерах. Тогда Хвича там точно будет как Марадона!

— Может, расширение до 48 команд поможет Хвичи с Грузией попасть на следующий ЧМ?

— Не знаю. Думаю, это чересчур много!

— Кто будет чемпионом мира?

— Многие скажут, что фаворит — Франция, но не я. Мне интересны все команды, и у каждой есть шанс.

— Хорошо, кого из оставшихся команд хотите видеть чемпионом мира?

— Наверное, Аргентину. Хочется, чтобы Месси стал чемпионом. Он оставил большой след в футболе. Он заслуживает этого! Но — заслуживает ли команда? Тут есть вопросы.

Есть много козырей у Франции. А вдруг Марокко станет чемпионом? Что ты тогда скажешь? Тогда в футбол нужно играть, как Марокко? Нет, но у Марокко есть чему учиться. Реализму. Вот у тебя есть определенные игроки с определенными способностями, и ты должен на сто процентов развить способности каждого. А если сделаешь это еще больше, на сто десять, то обязательно будет большой успех.

Это работает на чемпионате мира, чемпионате Европы. Но также и в любительской команде. Вот это — задача тренера. Тактика тоже танцует не от того, что вот я мыслю: «Хочу, чтобы все играли, как Месси». Но у меня нет Месси и других таких игроков! Я должен играть в то, что позволяет мой подбор футболистов! Это самое основное.