Cмотрите какая FIFA: в России резко выросли продажи футбольных симуляторов

В России за месяц резко выросли продажи футбольных симуляторов, рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры. В среднем наблюдается рост спроса в четыре раза . Причем популярностью пользуется как традиционная FIFA , так и другая популярная игра — PES. Эксперты отмечают, что люди хотят таким образом быть причастными к крупному спортивному событию — чемпионату мира по футболу, который стартует 20 ноября в Катаре.

Футбольный размах

Спрос на футбольные симуляторы за месяц в РФ вырос в разы. Российские поклонники этой игры в октябре и начале ноября купили почти в четыре раза больше дисков с FIFA (несмотря на уход Electronic Arts из РФ) и в три раза больше с PES ( Pro Evolution Soccer — симулятор японской студии Konami), чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

Cмотрите какая FIFA Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Malte Ossowski

— Доля фанатов серии FIFA на площадке существенно больше, ожидаемо в этом году покупатели на Ozon предпочитают новый релиз — FIFA 23. Наибольший спрос на спортивные симуляторы формируют владельцы приставок PlayStation, следом за ними идут Xbox и Nintendo Switch, — заявили в пресс-службе маркетплейса.

Фиксируют рост продаж на футбольные симуляторы и другие ритейлеры. Игры из серии FIFA традиционно становятся одними из наиболее ожидаемых релизов осени, исключением не стал и этот год, несмотря на решение разработчиков уйти с российского рынка и изменение формата поставок , рассказал специалист пресс-службы «М.Видео – Эльдорадо» Андрей Петров.

— Пик интереса к новинке пришелся на последние две недели в преддверии крупного футбольного турнира — спрос увеличился в 2,5 раза относительно первых двух недель после старта продаж, хотя традиционно максимальная покупательская активность приходится именно на период сразу после релиза. Наиболее популярной FIFA 23 оказалась у владельцев консолей PlayStation 4, на эту платформу пришлось порядка 60% заказов , доля PlayStation 5 составила порядка 25%, еще 15% заняли диски для консолей Xbox, — подчеркнул Андрей Петров.

С лета этого года игры для приставок и компьютеров в Россию ввозятся по параллельному импорту. FIFA 23 доступна как в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» по всей стране, так и для заказа онлайн. Стоимость игры для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 составляет 5999 рублей и 6599 рублей соответственно, как и для Xbox One и Xbox Series. Цена игры для Nintendo Switch составляет 4499 рублей. «Известия» направили запрос в Electronic Arts.

Cмотрите какая FIFA Фото: Getty Images/The Denver Post/Andy Cross

Прошлогодняя версия футбольного симулятора FIFA 22 по итогам девяти месяцев стала третьей в продажах дисковых версий игр для PlayStation 4 и Xbox One, а также оказалась в топ-10 для PlayStation 5, уточнил эксперт.

Россияне в целом всё чаще интересуются футбольными симуляторами для приставок и компьютеров: с 1 по 14 ноября их продажи на Wildberries в штуках выросли на 119% год к году, заявили в пресс-службе компании. Тенденцию подтвердил и руководитель отдела закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров «Ситилинка» Иван Поликарпов.

Из реальности — в виртуальность

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что основным драйвером роста продаж футбольных симуляторов стал грядущий чемпионат мира по футболу, который стартует в Катаре 20 ноября.

— Любое крупное спортивное мероприятие, которое охватывает миллионы людей по всему миру, будоражит аудиторию. У всех свои триггеры и причины, но основная — люди готовятся к событию как к празднику. Они хотят провести следующий месяц в приятной атмосфере, создать моменты, которые после запомнятся на всю жизнь, — рассказал редактор VK Play Медиа Георгий Ядвидчук.

В случае с чемпионатом мира по футболу всё очень просто. Это самое популярное спортивное событие в мире, где сами болельщики давным-давно стали источником историй. Они покупают футболки, флаги, краски, коллекционные журналы с наклейками, за несколько лет планируют поездки, чтобы приехать в страну и своими глазами насладиться зрелищем, которое будет идти два часа, сказал эксперт.

Cмотрите какая FIFA Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

— Те, кто не может себе этого позволить, конечно же, будут играть в игры. В этом случае новая часть FIFA — единственно верный вариант. Можно играть дома самому, с детьми или с друзьями, или побеждать за любимую команду в виртуальном турнире на ЧМ, или же собирать игроков в клубных состязаниях , — рассказал Георгий Ядвидчук.

Крупное футбольное событие, особенно такое, как чемпионат мира или Европы, создает вокруг себя атмосферу вовлечения. Люди находятся в потоке информации и эмоций, связанных с футболом, и хотят стать сопричастными ЧМ, с огласился директор по стратегическим коммуникациям одной из крупнейших российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

— Можно выйти во двор с мячом, а можно запустить футбольный симулятор с теми игроками, которых ты видишь на стадионе или экране, — добавил он.

Вне зависимости от геополитической обстановки футбол остается самым популярным видом спорта. Кто-то покупает футбольные мячи, кто-то атрибутику любимой сборной, а кто-то футбольные симуляторы, чтобы попробовать себя в виртуальном футболе, резюмировал видеоблогер, создатель YouTube-канала Mozz Fifa Артем Красулин.