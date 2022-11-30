«Ностальгии по выступлению за сборную России у меня нет»

После сенсационной победы Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) на чемпионате мира в Катаре трудно обойтись без параллелей с предыдущим первенством планеты. Тогда, в 2018 году, сборная России в «Лужниках» разгромила саудитов со счетом 5:0 в матче-открытии. Одним из героев команды Станислава Черчесова на том мундиале был центральный защитник Илья Кутепов, чемпион России-2017 в составе московского «Спартака».

Минувшим летом его контракт с красно-белыми закончился и он перешел в московское «Торпедо». Но за полгода из-за травм отыграл не так много, как рассчитывал, а его команда провалила первую часть сезона РПЛ. На зимний перерыв автозаводцы ушли на последнем месте — от 14-й строчки в таблице, дающей шанс на спасение от вылета, их отделяет семь очков.

В интервью «Известиям» Илья Кутепов сравнил нынешний чемпионат мира с тем, что проходил в России, рассказал, за кого болеет на турнире в Катаре, объяснил причины неудач «Торпедо», а также признался, что не смотрит матчи «Спартака».

— Как оцените свое состояние после травмы?

— Состояние нормальное. Активно набираю форму. Впереди зимняя пауза в чемпионате — потренируюсь немножко, подлечусь. И к весне уже буду полностью здоровым и готовым.

— С сентября «Торпедо» играет домашние матчи в «Лужниках», где сборная России с вами в основе громила Саудовскую Аравию, побеждала Испанию на домашнем чемпионате мира-2018. Когда выходите на это поле, не возникает ностальгии по тем временам?

— Ностальгии нет. Время идет. Поэтому чего уже вспоминать? Что было, то было. Сейчас уже новая страница в карьере.

— Нынешний чемпионат мира в Катаре смотрите?

— Конечно.

— И как вам победа Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1)? Как объясните, что Мессии и его команда проиграли сборной, которую вы громили 5:0 четыре года назад?

— Это две разные команды — тогда и сейчас. Я имею в виду Саудовскую Аравию. И Аргентина, конечно, другая.

— Вы так хорошо знаете состав Саудовской Аравии, что можете сравнивать? У них же никто в Европе не играют, все из своего национального чемпионата...

— Знаю и тех, кто против нас играл, и тех, кто сейчас (улыбается). Стараюсь внимательно изучать составы команд. Особенно тех, против кого играл.

— Существует теория, что саудитам очень помогло проведение чемпионата мира в Катаре зимой, когда у них нет Рамадана. А вот в 2018 году этот месяц обязательного для мусульман поста пришелся как раз на период подготовки к ЧМ в России и игре против вашей команды.

— Я не знаю (смеется). Мы об этом не задумывались в 2018 году. Просто готовились и спокойно играли.

— За какую-то из команд болеете на чемпионате мира в Катаре?

— За Сербию. Надеюсь, они выйдут из группы. Да, старт у них выдался неудачным. Но и соперники им попались сильные (в первом матче Сербия проиграла Бразилии (0:2), во втором упустила победу над Камеруном (3:3), ведя 3:1 — «Известия»). Надеюсь, что сербы всё же пройдут дальше.

— Сейчас, когда Россию отстранили от официальных матчей, нет ощущения, что вам повезло зацепиться за шанс сыграть на ЧМ в 2018?

— А что значит «повезло»?

— В том смысле, что пик вашей карьеры и вызов в сборную пришлись на время до санкций. Случись это сейчас — даже самая лучшая игра не помогла бы попасть на чемпионат мира.

— Значит, время такое тогда в 2018 году было.

— Место в основном составе сборной для вас тогда еще расчистилось из-за травм Георгия Джикии и Виктора Васина...

— Мы сами себе расчистили места. Никто за нас этого не делал. Не мы травмировали Джикию и Васина — они сами травмировались. Так что «расчистилось» — это неправильно сказано. На чемпионате мира за сборную России играли сильнейшие на тот момент.

— Верите, что сейчас, после нескольких сезонов в запасе «Спартака» и не самой регулярной из-за травм игре за «Торпедо», можете повлиять на решение Валерия Карпина вернуть вас в сборную?

— Это решение главного тренера сборной. Это у него надо спрашивать. Я собираюсь играть, защищать цвета «Торпедо». А там уже как решит главный тренер.

— Вы готовы ехать в сборную в условиях отсутствия у нее официальных матчей, когда и польза товарищеских игр у многих вызывает сомнения?

— Если вызовут, там и посмотрим.

— Психологически тяжело выступать за команду из низов турнирной таблицы? Особенно с учетом того, что еще недавно играли за сборную в четвертьфинале ЧМ, выигрывали чемпионство со «Спартаком» и боролись за медали РПЛ почти каждый сезон?

— Не сказал бы. Да, пока мы внизу. Но кто знает, что будет весной, как мы подготовимся и как сыграем. Только концовка чемпионата покажет результат. Сейчас еще рано об этом говорить.

— С чем связываете неудачи «Торпедо» в нынешнем сезоне? Могли лучше выступить?

— Могли, конечно. Потеряли много очков. Какие-то ненужные и необязательные поражения случались. Но повторюсь: у нас еще есть весенняя часть сезона. Впереди длинные сборы. Сначала отдых, потом тренировки, подготовка.

— Отставание от конкурентов не слишком большое?

— Скажем так: в этом есть большой соревновательный эффект. У нас есть мотивация. Мы будем играть с еще большей отдачей, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ. Я думаю, это нам сыграет только на руку.

— «Торпедо» играет в «Лужниках», и на матчи приходит меньше 10 тыс. зрителей. Наверняка это сильно контрастирует с заполненными трибунами этой же арены на домашнем чемпионате мира. Нетрудно в таких условиях настраиваться на игры?

— Если кого-то нужно заставлять играть в футбол, может, такому человеку лучше вообще не играть? Мы делаем свое дело. Мы любим это дело. И нас не надо заставлять играть в футбол, независимо от внешних факторов.

— Вам нравится, как играет нынешний «Спартак»?

— Не могу сказать, так как не смотрю матчи «Спартака».

— Пропущенное вами из-за травмы дерби «Спартака» против «Торпедо» (1:0) в конце октября тоже не смотрели?

— Не смотрел.

— Из принципа?

— Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент.

— Даже во время матча своей команды, в котором не играете?

— Да, даже во время матча. Я трачу время на то, чтобы использовать его с пользой для себя.