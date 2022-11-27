«К РПЛ мы психологически не подготовились»

Для московского «Торпедо» 2022 год оказался крайне неоднозначным. Весной команда впервые за восемь лет вышла в премьер-лигу, но там дела у нее сразу не заладились. Неудачный старт привел к тому, что в августе сменились руководство и тренерский штаб. Дениса Маслова на посту президента сменил Илья Геркус, а вместо главного тренера Александра Бородюка командой стал руководить Николай Ковардаев. После этого «автозаводцы» усилились группой игроков и даже сумели в сентябре обыграть шедший на втором месте ЦСКА (1:0). В начале октября главным тренером назначили Андрея Талалаева. При нем «Торпедо» проиграло все матчи в чемпионате России, а в Кубке страны отметилось лишь победой над тем же ЦСКА (1:0). В результате черно-белые на зимний перерыв ушли на последнем месте, а в Кубке после субботнего домашнего поражения от екатеринбургского «Урала» (1:2) вышли в плей-офф с третьего места. В интервью «Известиям» защитник «Торпедо» Олег Кожемякин оценил перспективы команды на оставшуюся часть сезона и объяснил причины неудач.

«Талалаев добавил агрессии»

— Как оцените итоги летне-осенней части сезона?

— Конечно, неутешительные итоги в чемпионате России. Закончили аутсайдерами. Хоть какие-то локальные задачи выполнили в плане Кубка — прошли в весеннюю стадию. Это добавляет оптимизма. Много чего не получилось в балансе, в атаке и в обороне было много ошибок. Много было действий, которых можно было избежать.

— Сейчас уже можно говорить о том, что та команда, которая вышла в премьер-лигу, без усиления была к ней не готова?

— Вы знаете, по итогу много что можно сказать. Но где-то мы что-то сделали неверно, психологически не подготовились. Где-то недобрали свои очки, которые могли взять. Это всё привело к тому, что мы идем в зоне вылета.

— Когда вы говорите «психологически не подготовились», что вы имеете в виду? Может, стоило проводить какие-то тренинги?

— Да нет. Просто надо быть уверенным в себе как футболист. Знать, что на поле у тебя может получиться всё, что ты задумал. Не бояться идти вперед, не бояться борьбы, не бояться созидания. Тогда всё получится.

— Как сказываются смена руководства и две смены главного тренера?

— Каждый тренер предлагает свою тактику. Свой тренировочный процесс. Ребята старались адаптироваться ко всему. Конечно, три тренера даже не за сезон, а за часть сезона — это впервые в моей карьере. Но это только добавляет желания работать.

— Не слишком ли друг от друга эти тренерские подходы отличались? Приходилось заново адаптироваться?

— К Александру Генриховичу Бородюку — нет. Команда знала его требования, поскольку играли под его руководством в Первой лиге. Но неудачно вошли в сезон. Затем новые требования были при Николае Николаевиче Ковардаеве. И команда начинала к ним привыкать. Затем пришел Андрей Викторович Талалаев, добавил агрессии. Команда стала играть вперед. Я считаю, что короткий период был у него. Без предсезонной подготовки что-то тяжело было сделать. Сейчас зимой у нас будет время, чтобы пройти сборы под руководством тренерского штаба, тогда уже рисунок игры может измениться.

«Мы идем внизу. Поэтому они имеют право критиковать нас за нашу игру»

— Вы при Ковардаеве начали вроде исправлять ситуацию. Была даже победа над ЦСКА. При Талалаеве ни одного очка в чемпионате не набрали. С чем связано то, что более опытный человек не смог выступить хоть чуть-чуть лучше?

— Не знаю. Думаю, нужно время, чтобы разобраться, почему так произошло. Это тренерская прерогатива. Они видят, что у нас не получается. Наверно, будут пытаться это изменить. Поэтому мне нечего пока ответить.

— Вы ощущаете давление со стороны руководства, особенно с учетом того, что к нему много претензий из-за локомотивовского прошлого Геркуса и части его команды?

— Я не ощущаю какого-то давления со стороны. Просто команда идет на последнем месте. Есть почва для того, чтобы болельщики были недовольны. Думаю, мы должны адекватно воспринимать их критику. Ту, которую заслуживаем. Мы не идем в четверке или в пятерке. Мы идем внизу. Поэтому они имеют право критиковать нас за нашу игру.

— Вы проходили борьбу за выживание с «Ротором». Сейчас похожая история с «Торпедо»? И по причинам неудач, и по решениям руководства.

— Мне кажется, это две разные истории. Две разные команды. С «Ротором» после осенней части мы вообще шли в зоне стыков, если не ошибаюсь. Не хочу сравнивать. Сейчас я игрок «Торпедо» и не хочу обсуждать прошлое.

— Нравится ли вам формат Кубка России в этом году?

— Я еще до конца не понял формат, который будет весной. Но радует большое количество игр. Для футболиста это всегда приятно. Я, наверное, за этот формат.