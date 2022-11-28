Черноморский кураж: сможет ли Бердыев дать результат в «Сочи»

Титулованный российский специалист Курбан Бердыев назначен главным тренером «Сочи». Эту информацию вечером 26 ноября подтвердил президент клуба Борис Ротенберг. «Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет нам на данном этапе развития клуба», — процитировал Ротенберга Telegram-канал «Коммент.Шоу». Руководитель «Сочи» добавил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на два с половиной года. Остается добавить, что последним местом работы тренера был иранский «Трактор», который он покинул буквально накануне, 24 ноября.

Тщательно взвесил

Курбан Бердыев спустя пять лет вновь будет работать в Российской премьер-лиге (РПЛ). И это, конечно, информационная бомба. Все-таки в РПЛ в этом случае возвращается топ-тренер. Человек, выигравший два золота со скромным «Рубином» и серебро с еще более скромным «Ростовом». А еще — пошумевший с обоими клубами в Лиге чемпионов, где были одержаны победы над «Барселоной» и «Баварией».

Эти успехи создали Бердыеву репутацию волшебника, который может прыгнуть выше головы даже с весьма средним подбором исполнителей. Многие задавались вопросом: что бы было, если бы Курбан Бекиевич получил в свое распоряжение мощный состав? Однако работы в российском топ-клубе тренер так и не дождался. Ближе всего он был к «Спартаку» в 2016 году. Стороны даже ударили по рукам на переговорах в Монако, однако в итоге Бердыев отказал красно-белым. О чем почти сразу пожалел и за что впоследствии извинился перед Леонидом Федуном.

Слухи потом не раз отправляли Курбана Бекиевича в разные московские команды, а также в сборную России, но там было больше инсайдерских вбросов, чем реальных переговоров. Создавалось ощущение, что специалиста очень настойчиво лоббировали, и порой это даже вызывало раздражение.

Для московских клубов Бердыев всегда хотел слишком много власти — замкнуть на себе всю селекционную деятельность (что не устроит ни одного спортивного директора), пригласить свой штат, причем речь шла не только о тренерах, но и о массажистах, врачах, пресс-атташе и даже работниках офиса. Топ-клубы выстроены немного иначе, и на такие условия в итоге никто не пошел.

Да и собственную репутацию мага и волшебника во время последнего захода в «Рубин» специалист тоже немного подпортил. Насколько известно, отношения между тренером и коллективом охладели, когда он попросил футболистов пойти на сокращение зарплат для выживания клуба, а свой контракт при этом пересматривать вежливо отказался. Хотя он, по сообщениям, составлял довольно весомые €3 млн в год. После этого Бердыев не снискал славы и в «Кайрате», где фан-клуб даже выпустил заявление с просьбой перейти на атакующий футбол или подать в отставку. А в Иране его «Трактор» сейчас идет на седьмом месте. Так что — никакой магии.

— Мы знаем Бердыева как человека, который тщательно взвешивает свои поступки, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. — Если он согласился на предложение возглавить «Сочи» — значит уверен, что у команды есть потенциал для роста. Его возвращение в Россию для нашего футбола — это хорошо. Он квалифицированный тренер с большим опытом. Он может помочь российскому футболу.

По пути Семина?

Да, есть ощущение, что Бердыев к своим 70 годам утратил былую хватку. Но, возможно, это впечатление ошибочное. И в «Сочи» тренер всё же тряхнет стариной. Семин, например, именно в этом возрасте вернул «Локомотиву» чемпионство. А у Бердыева под рукой будут его старые знакомые — Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов. В любом случае следить за «Сочи» станет гораздо интереснее.

— То, что Бердыев вернулся в российский чемпионат, уже большой плюс, потому что он — тренер высокой квалификации, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. — Мы помним те матчи, которые были с «Барселоной». Он единственный, кто в тот период мог с ними соперничать. Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное. Получится ли у него привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона? Конечно, получится, тренер же хороший.

Сейчас «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23. Недавно клуб расстался с Вадимом Гараниным за неудовлетворительные результаты. В конце октября «Спорт-Экспресс» сообщал, что безвольная игра, приведшая к поражению со счетом 0:7 от «Зенита» в 14-м туре «Мир РПЛ», могла стать одним из факторов протеста игроков против главного тренера. В десяти последних играх при Гаранине во всех турнирах у команды семь поражений, две победы и одна ничья. В последних пяти матчах «Сочи» этого календарного года командой руководил Александр Точилин (одна победа, три ничьих, одно поражение).

Вадим Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.