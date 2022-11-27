Пока лучшие сборные планеты сражаются на групповой стадии чемпионата мира, сильнейшие команды России — «Зенит» и «Спартак» — определяют положение в Кубке страны. Команды встретятся в заключительном туре, и только крупная победа позволит сине-бело-голубым продолжить борьбу в турнире на лучших условиях. Перед заключительным туром «Зенит» занимает третью позицию в квартете, уступая при равенстве очков «Крыльям Советов» — самарцы выше за счет лучшей разницы голов в личных встречах с сине-бело-голубыми. О раскладах перед последними в этом году российскими футбольными матчами и прогнозах на них «Известия» пообщались с олимпийским чемпионом, бывшим наставником «Зенита» и донецкого «Шахтера» Анатолием Бышовцем.

«Спартак» давно так близко не подбирался к «Зениту»

— «Зениту» надо победить «Спартак» с разницей в четыре мяча или больше. Иначе петербуржцы попадут в верхнюю часть сетки только при условии, что наберут с москвичами больше очков, чем «Крылья» с «Факелом». Как думаете, возможен ли разгром «Спартака» в Петербурге при полных трибунах?

— Я думаю, что разгромить «Спартак» будет очень сложно. Все-таки это дерби, очень принципиальное соперничество. Две команды, которые в этом году идут в верхней части турнирной таблицы. Так что этот матч таит в себе большую интригу. В последние годы клуб из Санкт-Петербурга несколько раз крупно обыгрывал москвичей, но их последняя встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:0. Думаю, что при всех объективных факторах победа «Зенита» с разницей в четыре и более мяча маловероятна. Хотя фактор болельщиков, как вы правильно заметили, очень важен.

— У «Зенита» не сыграют защитники Родригао и Деян Ловрен. Это плюс для форвардов «Спартака»?

— Думаю, что да. Потому что спартаковцы Соболев и Промес — это два игрока, которые создавали головную боль и Ловрену, и Родригао. Кто бы сейчас не занял их место в составе, очевидно, что у «Зенита» есть проблема в центральной зоне. И думаю, что этот фактор может быть решающим. Для контригры спартаковцев это к удаче.

— Квинси Промес проводит очень сильный сезон. Лучший игрок первой части сезона. Или выделили бы кого-то из «Зенита»?

— Промес как бомбардир в равной степени с Соболевым дополняют друг друга. Этим ребятам «Спартак» обязан, что в группе Кубка России они идут первыми перед последним туром, а в турнирной таблице РПЛ — на втором месте.

— Приятно, что «Крылья» молодым российским составом в этой группе борются за место в топ-2?

— Да, у них симпатичная команда. Осинькин делает хорошую работу. Но лично мне в последнем туре будет интереснее посмотреть за матчем «Динамо» – «Оренбург» (москвичам нужна победа, чтобы обеспечить себе место в топ-2). Думаю, он будет очень интересным. Смущает лишь, что «Оренбург» неудачно играет на выезде. У «Динамо» шансы выше.

«Южная Корея оставила очень приятное впечатление»

— Футболисты проводят заключительный матч перед отпуском. Отразится ли это на качестве футбола?

— На качестве не отразится. Скорее наоборот. У игроков будет желание провести последний матч на максимуме, чтобы закончить год на мажорной ноте. Думаю, мы увидим зрелищную игру. А новый формат Кубка России придает ему дополнительную привлекательность.

— «Локомотив» и «Нижний Новгород» в последнем туре ждет решающий матч: в личной встрече они выяснят, кто отправится на одно из двух первых мест, а кто — на третье. Москвичи отстают от «Пари НН» на два очка, поэтому опередить соперника и выйти в верхнюю сетку плей-офф «Локомотив» сможет только в случае победы в основное время. Любой другой исход будет в пользу гостей. Как думаете, «Локо» сможет набрать три очка?

— У них всё для этого есть. У команды только одна проблема, историческая. Это политика клуба. На протяжении длительного времени смена руководителей, тренеров и внешнее управление командой мешало «Локомотиву» при идеальных условиях добиваться результата. Сегодня проблема «Локомотива» — это прежде всего очередная смена тренеров. Естественно, Михаил Галактионов сталкивается с определенными проблемами при подготовке команды. Но шансы у «Локо» есть. Потому что потенциал достаточный, для того чтобы добиться победы.

— На фоне ЧМ интересно вам смотреть российский футбол?

— Наш чемпионат ушел на перерыв. В Кубке России есть интрига, но в любом случае это другой уровень. Чемпионат мира — это лучшие, выдающиеся игроки, лучшие тренеры. Так что российский футбол и чемпионат мира сейчас несравнимы.

— Могли бы назвать главные впечатления от ЧМ?

— Выделил бы те матчи, которые закончились сенсационно. Это победа Японии над Германией и Саудовской Аравии над Аргентиной. Южная Корея оставила очень приятное впечатление. В принципе, чемпионат еще только начинается. Первые матчи проходят всегда на психологически сложной адаптации. Думаю, что нас ждут впереди интересные игры. И появление новых знаменитостей.