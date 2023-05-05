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Месси получил предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль»

Reuters: Месси получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии
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Фото: REUTERS/Saudi Ministry of Tourism
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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси получил официальное предложение перейти в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом сообщило Reuters в четверг, 4 мая.

Источник агентства, близкий к капитану сборной Аргентины, заявил, что это единственное предложение, которое Месси получил до сих пор. В материале также отмечается, что оно стоит около $400 млн в год. Комментарии от «Аль-Хиляля» получить не удалось.

Накануне ПСЖ отказался продлевать контракт с Месси. Аргентинский нападающий сыграет еще три матча за французский клуб.

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2 мая руководство ПСЖ дисквалифицировало Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Отмечалось, что футболист пропустил тренировку из-за поездки. ПСЖ отказался от дальнейших комментариев.

В середине апреля президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта на встрече с болельщиками заявил, что Месси вернется в клуб после завершения контракта с ПСЖ.

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