Месси получил предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль»

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси получил официальное предложение перейти в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом сообщило Reuters в четверг, 4 мая.

Источник агентства, близкий к капитану сборной Аргентины, заявил, что это единственное предложение, которое Месси получил до сих пор. В материале также отмечается, что оно стоит около $400 млн в год. Комментарии от «Аль-Хиляля» получить не удалось.

Накануне ПСЖ отказался продлевать контракт с Месси. Аргентинский нападающий сыграет еще три матча за французский клуб.

2 мая руководство ПСЖ дисквалифицировало Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Отмечалось, что футболист пропустил тренировку из-за поездки. ПСЖ отказался от дальнейших комментариев.

В середине апреля президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта на встрече с болельщиками заявил, что Месси вернется в клуб после завершения контракта с ПСЖ.