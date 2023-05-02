ПСЖ отстранил Месси на две недели после поездки в Саудовскую Аравию
Руководство футбольного клуба (ФК) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) наложило двухнедельную дисквалификацию на нападающего команды Лионеля Месси, который посетил Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Об этом сообщает RMC Sport во вторник, 2 мая.
Отмечается, что Месси пропустил тренировку в понедельник из-за поездки, в связи с чем клуб решил обложить спортсмена санкциями. Аргентинский форвард лишен матча, тренировок и зарплаты. Решение вступило в силу незамедлительно. ПСЖ отказался от дальнейших комментариев.
В сообщении говорится, что такими действиями руководство подчеркнуло новую спортивную политику, которая показывает, что ни один игрок не может пренебрегать правилами клуба.
13 апреля руководство мюнхенского футбольного клуба «Бавария» отстранило на один матч футболиста команды сенегальца Садио Мане. Такое решение было принято после того как футболист ударил в лицо своего одноклубника Лероя Сане после встречи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».