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Спорт
ПСЖ отстранил Месси на две недели после поездки в Саудовскую Аравию

ПСЖ отстранил Месси на две недели после поездки в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию
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Фото: Global Look Press/IMAGO/JB Autissier
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Руководство футбольного клуба (ФК) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) наложило двухнедельную дисквалификацию на нападающего команды Лионеля Месси, который посетил Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Об этом сообщает RMC Sport во вторник, 2 мая.

Отмечается, что Месси пропустил тренировку в понедельник из-за поездки, в связи с чем клуб решил обложить спортсмена санкциями. Аргентинский форвард лишен матча, тренировок и зарплаты. Решение вступило в силу незамедлительно. ПСЖ отказался от дальнейших комментариев.

В сообщении говорится, что такими действиями руководство подчеркнуло новую спортивную политику, которая показывает, что ни один игрок не может пренебрегать правилами клуба.

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13 апреля руководство мюнхенского футбольного клуба «Бавария» отстранило на один матч футболиста команды сенегальца Садио Мане. Такое решение было принято после того как футболист ударил в лицо своего одноклубника Лероя Сане после встречи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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