ПСЖ решил не продлевать контракт с Месси

Футбольный клуб (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает портал L'Equipe в среду, 3 мая.

Отмечается, что Месси осталось сыграть три матча за ПСЖ.

Также уточняется, что одной из причин завершения сотрудничества французского клуба с игроком стал скандал, связанный с поездкой аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.

Днем ранее сообщалось, что руководство ПСЖ наложило двухнедельную дисквалификацию на Месси, который посетил Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Отмечалось, что футболист пропустил тренировку в понедельник из-за поездки, в связи с чем клуб решил наложить на спортсмена санкции. Аргентинский форвард лишен матча, тренировок и зарплаты. Решение вступило в силу незамедлительно. ПСЖ отказался от дальнейших комментариев.

В сообщении ФК говорилось, что такими действиями руководство подчеркнуло новую спортивную политику, которая показывает, что ни один игрок не может пренебрегать правилами клуба.

До этого, в середине апреля, президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта на встрече с болельщиками заявил, что Месси вернется в клуб после завершения контракта с ПСЖ.

Месси ушел из «Барселоны» в июле 2021 года. Летом того же года спортсмен стал игроком ПСЖ.

Лионель Месси — воспитанник «Барселоны». Свой первый матч в майке этого клуба он провел в 2004 году. В августе 2020 года спортсмен пытался покинуть ФК из-за конфликта с руководством, но позже заявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной». Кроме того, его семья хотела остаться в Каталонии. Спустя время Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента клуба.