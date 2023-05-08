Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ спустя две недели после отстранения

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси вернулся к тренировкам после отстранения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФК в Twitter.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Его отъезд не был санкционирован руководством парижан, в итоге он пропустил тренировку.

Тогда форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси извинился перед командой за несогласованную с клубом поездку.

В тот же день саудовский ФК «Аль-Хиляль» сделал Месси предложение о переходе. Футболисту предложили около $400 млн в год.

Соглашение Месси с ПСЖ истекает летом этого года. В начале марта ПСЖ отказался продлевать контракт с Месси. Аргентинскому нападающему осталось сыграть еще три матча за французский клуб.

В текущем сезоне нападающий провел 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.