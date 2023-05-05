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Месси извинился перед ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

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Фото: REUTERS
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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси извинился перед командой за несогласованную с клубом поездку в Саудовскую Аравию.

По словам спортсмена, он полагал, что футболистам предоставят после игры выходной, как и было всегда.

«Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», — говорит он на видео, опубликованном 5 мая в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Его отъезд не был санкционирован руководством парижан, в итоге он пропустил тренировку.

ПСЖ решил не продлевать контракт с Месси

Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели, уточняет «Спорт-Экспресс».

Соглашение Месси с ПСЖ истекает летом этого года. Футболисту осталось отыграть в составе команды три матча.

В текущем сезоне нападающий провел 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

О том, что Месси получил официальное предложение перейти в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», 4 мая сообщило Reuters. По словам источника агентства, контракт может стоить около $400 млн в год.

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