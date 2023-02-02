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В МИД Украины заявили о праве Киева требовать от Германии больше оружия

Замглавы МИД Украины Мельник: Украина имеет право требовать от Германии больше оружия
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Фото: РИА Новости
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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник 1 февраля заявил, что в Германии напрасно надеются ограничиться в помощи Киеву только танками.

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По его словам, решение властей ФРГ поставлять Leopard было тяжелыми «танковыми родами».

«Они длились почти год, и оказывается, что теперь вы можете дышать, расслабляться и ничего больше не ожидать. Это неправда, это неправильно!» — заявил Мельник в интервью RND.

Он отметил, что Украина имеет право требовать от Германии гораздо больше оружия. Тем более, по мнению Мельника, в Берлине оно есть.

Ранее, 31 января, в немецком городе Нюрнберг прошел массовый антивоенный митинг против отправки на Украину танков Leopard. Протестующие вышли с плакатами, на которых написано «Мы — красная линия!». При этом движение колонны сопровождалось барабанной дробью.

28 января руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. При это он отметил, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину.

Правительство Германии 25 января объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны страны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В этот же день депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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