В Нюрнберге проходит массовый митинг против поставок Украине танков

В немецком городе Нюрнберг 31 января проходит массовый антивоенный митинг против отправки на Украину танков Leopard.

Протестующие вышли с плакатами, на которых написано «Мы — красная линия!». При этом движение колонны сопровождается барабанной дробью.

28 января руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. При это он отметил, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину.

25 января сообщалось, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны страны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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